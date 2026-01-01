Alessandria, rubano gasolio da autocarri

Un intervento tempestivo di due equipaggi della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Alessandria, allertati per un tentativo di furto di carburante in atto presso la zona industriale D4, ha portato all’arresto in flagranza di reato di un 21enne e di un 22enne. I due erano stati segnalati mentre armeggiavano con fare sospetto nei pressi di alcuni veicoli pesanti parcheggiati all’interno di un’area di sosta pubblica. I Carabinieri sono arrivati celermente sul posto e, con una manovra coordinata, hanno chiuso ogni possibile via di fuga. All’interno dell’area di parcheggio, i Carabinieri hanno individuato i due giovani intenti ad aspirare il gasolio dai serbatoi di alcuni autocarri, a cui avevano danneggiato i tappi dei serbatoi, forzandoli. Per compiere il furto, i malfattori stavano utilizzando due pompe da travaso alimentate a batteria, per convogliare il liquido in numerosi contenitori, undici dei quali recuperati sul posto dai Carabinieri. Alla vista delle pattuglie, i due ventenni hanno tentato di dileguarsi sfruttando la scarsa illuminazione pubblica, cercando riparo tra i mezzi in sosta, senza riuscire a sottrarsi all’arresto.