Dl Bollette: FdI, divieto spam telefonico per tutelare consumatori

“Con l'emendamento approvato introduciamo il divieto assoluto di contatto telefonico non richiesto (cosiddetto outbound), per la negoziazione o la conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas, così da tutelare i clienti finali e le imprese del settore energetico che rispettano pienamente norme e princìpi di correttezza ed etica commerciale. Il canale di vendita outbound è, infatti, percepito come invasivo e poco sicuro dai consumatori, che denunciano attività di phishing e pratiche commerciali invasive. Diamo, infatti, la possibilità agli utenti di segnalazione al Garante per la privacy e all'Agcom le eventuali chiamate effettuate in violazione della normativa, indicando il numero da cui proviene la chiamata. Accertate tali violazioni - anche su eventuale sollecitazione del Garante per la privacy - l'Agcom ordina al gestore telefonico di sospendere l'utilizzo delle linee assegnate al professionista. Verrà così posto un netto freno a comportamenti non conformi, che possono generare effetti distorsivi sulla concorrenza e vessare gli utenti". Lo dichiarano in una nota i componenti di Fratelli d'Italia della commissione Attività produttive.