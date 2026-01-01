DIRITTI & ROVESCI

Dopo il No restano tutti i nodi:

"Chi difende la Costituzione? Forse quei giudici di Napoli"

A quattro giorni dalla sconfitta al referendum, Crosetto riapre il dossier giustizia spostando il terreno: non la riforma, ma la terzietà della magistratura. Rivendica un garantismo "non a intermittenza". Un messaggio rivolto anche a casa sua

Nel centrodestra che ancora si lecca le ferite dopo la bocciatura referendaria, mentre Giorgia Meloni fa partire la ramazza tra dimissioni pilotate e moral suasion d’ordinanza, c’è chi prova a cambiare spartito. A urne chiuse da quattro giorni, Guido Crosetto torna a parlare di giustizia, del voto dei cittadini ed entra nel merito di una riforma che molti vorrebbero ormai lasciarsi alle spalle. “Avere un giudice (ed un pm) che agiscano con terzietà ed imparzialità nello svolgimento del proprio lavoro non è una pretesa assurda ma un diritto costituzionale di ogni cittadino: siamo e dovremmo essere uguali di fronte alla legge”, esordisce così il ministro della Difesa in un lungo post pubblicato sul suo account X.

Un intervento, quello del cofondatore di Fratelli d’Italia, che oltre a offrire una riflessione politica pare soprattutto un messaggio indirizzato a più destinatari, dentro e fuori la maggioranza.

Il garantismo intermittente

Mentre a Palazzo Chigi si procede con la linea “chi è indagato scende”, Crosetto cera di fare il controcanto – con garbo, ma senza equivoci – e riporta al centro una parola che nel centrodestra torna e scompare a seconda delle convenienze: garantismo. Non parla solo agli altri, a Nicola Gratteri o a Giuseppe Conte. Parla ai suoi. E lo fa mentre il partito della premier paga pegno sui casi Andrea Delmastro e Daniela Santanchè, con la scia piemontese che arriva fino a Elena Chiorino. Il sottotesto è chiaro: attenzione a non scoprire oggi il giustizialismo proprio mentre lo si subisce.

Il lungo intervento del gigante di Marene non è però un semplice richiamo al garantismo. È una costruzione più sofisticata, quasi in controluce: prende un principio e lo usa per spostare il terreno sulla sconfitta referendaria. L’incipit è già rivelatore: “Avere un giudice (ed un pm) che agiscano con terzietà ed imparzialità… non è una pretesa assurda ma un diritto costituzionale”. È una premessa inattaccabile. Ma serve per aprire subito la faglia: “Lo siamo? Non mi pare, da ciò che abbiamo visto negli ultimi decenni”.

Non è una critica contingente. Crosetto non dice che oggi c’è un problema: dice che il problema è strutturale, sedimentato, quasi sistemico. Certo, la questione interpella i poteri della magistratura: “Se un magistrato usa i propri poteri con pregiudizio e parzialità, distrugge il presupposto costituzionale su cui si fondano gli enormi poteri…”. Qui il ministro non contesta solo i comportamenti. Mette in discussione il fondamento di legittimità di quei poteri. È un salto politico rilevante: la critica non è all’uso distorto, ma alla condizione stessa che rende accettabile quell’uso. In sintesi: la magistratura può avere poteri così penetranti solo se è percepita come imparziale. Se quella percezione salta, il problema non è più disciplinare, ma costituzionale.

Napoli come sintomo di una frattura

Poi c’è Napoli. E qui Crosetto si riferisce alla festa dell’Anm nel palazzo di giustizia partenopeo dopo la vittoria del No: magistrati che brindano, intonano “Bella ciao” e soprattutto si lasciano andare a cori contro il governo, fino al più discusso – e politicamente devastante – “chi non salta Meloni è”. Non una frase rubata, ma un clima. Non un incidente, ma una scena collettiva. E per di più dentro un luogo che dovrebbe essere, per definizione, neutro. A rendere il quadro ancora più tossico, i cori contro una collega “rea” di aver sostenuto il Sì.

“Un magistrato che auspica la morte dei colleghi che hanno liberamente votato Sì o che attacca o irride un presidente del Consiglio in carica (che può chiamarsi Meloni o Renzi o Draghi o Gentiloni o Conte) nell’aula di un tribunale, come può essere considerato terzo?” si interroga Crosetto. “E la sua azione a che principi si ispirerà? La contrapposizione politica?”.

La Costituzione scudo (e arma)

“Questo tema”, prosegue Crosetto, “non può essere trattato con un coro da stadio o un elemento di tifo o di militanza politica”. E anche se il referendum è ormai alle spalle, sostiene, “non può essere dimenticato o sotterrato”. Altrimenti “sì che si calpesta la Costituzione e si ferisce la Democrazia”. Menziona anche l’articolo 27 della Costituzione (“l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”), per ricordare “persone che sono state perseguitate, attaccate, distrutte per aver ricevuto un avviso di garanzia o un rinvio a giudizio. Cioè senza nemmeno aver avuto la possibilità di dimostrare la loro innocenza”.

Quando scrive che “se un magistrato usa i propri poteri con pregiudizio e parzialità, distrugge il presupposto costituzionale su cui si fondano gli enormi poteri”, Crosetto richiama implicitamente l’equilibrio tra più articoli della Costituzione: l’articolo 101 (“i giudici sono soggetti soltanto alla legge”), l’articolo 104 (l’autonomia e indipendenza della magistratura) e soprattutto l’articolo 111, che impone il “giusto processo” davanti a un giudice “terzo e imparziale”.

Il punto non è l’abuso. Perché quei “poteri enormi” – la possibilità di incidere sulla libertà personale (articolo 13), di limitare diritti fondamentali durante le indagini – sono costituzionalmente accettabili solo se esercitati dentro un perimetro di neutralità. Crosetto, in sostanza, rovescia il paradigma: non è l’indipendenza della magistratura a garantire automaticamente l’imparzialità; è l’imparzialità percepita e praticata che legittima, a valle, l’indipendenza e la forza dei suoi poteri.

Il garantismo selettivo

Il garantismo, quindi, non è presentato come posizione politica ma come obbligo costituzionale: un corollario necessario dello Stato di diritto. E infatti subito dopo precisa: “Io sono garantista da sempre… non mi interessa se la persona vota a sx o dx…”. È una rivendicazione personale, ma anche una linea politica ben precisa: il garantismo non può essere usato a intermittenza, a seconda della convenienza.

È un modo per sottrarre il tema alla contingenza e collocarlo su un piano di principio. Perché, se la presunzione di innocenza viene erosa – anche solo sul piano mediatico o reputazionale – si altera l’equilibrio tra accusa e difesa e si svuota di contenuto il “giusto processo” dell’articolo 111.

In questo senso, il passaggio finale del ragionamento è coerente: il garantismo non è una tutela dell’imputato, ma una garanzia del sistema. Senza di esso, il processo smette di essere il luogo in cui si accerta la responsabilità e diventa quello in cui la si presuppone.

Qui Crosetto sembra parlare a nuora perché suocera intenda. Ragiona in un contesto in cui la maggioranza ha appena sacrificato pezzi per ragioni di opportunità politica.

E dopo il No?

Sotto questa luce Crosetto rilegge il post-referendum: “Finito il referendum vedo che molti sostenitori del No… dicono che occorra intervenire sulla Giustizia…”. Insomma, se anche chi ha bocciato la riforma ora invoca interventi, allora – suggerisce – la questione resta aperta. E infatti la domanda che segue è la più pesante di tutto il testo: “Chi la deve garantire?”.

“Prima del Referendum auspicavo un tavolo… Lo auspico con forza a maggior ragione ora perché non è un tema derogabile”. Sebbene affermi di non avere “il ruolo necessario ed utile per chiedere a tutti… di iniziare un dialogo”. Detto da uno dei più autorevoli esponenti del centrodestra, suona come una amara constatazione: il luogo della mediazione, oggi, non c’è o non è praticabile.