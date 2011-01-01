Clima, PoliTo presenta progetti a favore viticoltura piemontese

Il cambiamento climatico incide significativamente sui processi aziendali, toccando tutti i settori dell’agricoltura, anche quello viticolo, che rappresenta uno degli ambiti più caratterizzanti dello scenario piemontese oltre che quello economicamente più rilevante. Gli iXem Labs del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni-DET del Politecnico di Torino hanno presentato, nel corso dell’evento 'IN-VITE e AgriCAM: Tecnologie in Vigna contro il Cambiamento Climatico' che si è svolto il 26 marzo scorso presso l’Energy Center, due progetti che hanno ottenuto finanziamenti nell’ambito del programma SRG01 del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027. I progetti IN-VITE e AgriCAM saranno applicati a due aree vitate del territorio piemontese: quella ai piedi del Mombarone e il Monferrato, entrambe toccate dal cambiamento climatico in corso. I ricercatori verificheranno la sensibilità e l’affidabilità dei modelli delle principali malattie della vite, adattandoli allo specifico contesto. Svilupperanno nuovi modelli fenologici, tenendo in conto molteplici elementi caratterizzanti, ad esempio i parametri pedologici. Svilupperanno modelli di irrigazione innovativi e ricette idriche efficienti, tarate al terroir e alle specifiche tipologie colturali. Lo sviluppo e l’applicazione dei modelli saranno possibili grazie all’introduzione di strumenti di nuova generazione per il monitoraggio agrometeorologico, del suolo e della pianta, comprendenti anche l’acquisizione di immagini da terra.