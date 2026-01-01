Novara, insegnante accusato di violenza sessuale, misura interdittiva

Carabinieri della Tenenza di Borgomanero hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio nei confronti di un docente. Violenza sessuale aggravata e continuata è l'accusa contestata a un docente della in servizio presso un Istituto di Istruzione Superiore della provincia. In particolare, le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Novara, hanno fatto emergere un grave quadro indiziario relativo a reiterate condotte illecite che sarebbero state perpetrate ai danni di diversi studenti e studentesse minorenni all'interno della stessa struttura scolastica. Le presunte vittime sarebbero state oggetto di attenzioni inappropriate da parte del docente, consistite in palpeggiamenti, ammiccamenti e frasi equivoche, che l'uomo avrebbe posto in essere durante le ore di lezione. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'indagato avrebbe agito abusando del proprio ruolo e in violazione dei doveri connessi alla funzione di insegnante e alla qualifica di pubblico ufficiale. Nel corso dell'attività investigativa, spiega una nota dei Carabinieri, si è rivelata determinante la piena e tempestiva collaborazione del Dirigente scolastico dell'istituto. Tale sinergia ha consentito di garantire, fin dalle prime fasi, la tutela della comunità studentesca e il regolare svolgimento delle attività didattiche.