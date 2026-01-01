Verbania, minaccia compagna con martelletto, denunciato

I carabinieri del Comando Provinciale di Verbania sono intervenuti nei giorni scorsi presso un istituto scolastico del Verbano, su richiesta del personale scolastico poiché uno studente, nel corso di una lite, aveva minacciato un altro studente con un martelletto frangi vetro. L'immediato intervento del personale scolastico ha evitato ulteriori conseguenze e l'autore del gesto, una volta in caserma, è stato denunciato alla procura per i Minorenni e riaffidato ai genitori.