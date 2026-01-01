Rifiuti, Piemonte: quarta linea Gerbido operativa nel 2031

In Commissione Ambiente del Consiglio regionale del Piemonte, presieduta da Sergio Bartoli, si è svolta l’audizione sul progetto per l’ampliamento dell’impianto di incenerimento dei rifiuti del Gerbido a Torino. All’audizione, richiesta dalla consigliera Alice Ravinale (Avs), hanno partecipato Paolo Foietta, Federica Canuto e Palma Urso per l’Autorità Rifiuti Piemonte, e le professoresse del Politecnico di Torino Maria Chiara Zanetti e Deborah Panepinto. Presente l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati. L’Autorità, avvalendosi del supporto del Politecnico, ha approvato criteri tecnici di progettazione e di sostenibilità ambientale da dare alla società di gestione per redigere il progetto per la realizzazione della quarta linea di incenerimento dell’impianto del Gerbido, attualmente gestito da Trm. La quarta linea sarà operativa nel 2031 e dovrà contribuire a far fronte al conferimento dei rifiuti urbani, residuali rispetto alla raccolta differenziata, di tutte le province del Piemonte (oggi l'inceneritore serve soltanto le aree della città metropolitana di Torino), arrivando a trattare 240.000-280.000 tonnellate di rifiuti all’anno. La nuova linea dovrà essere fisicamente separata per garantire, nella fase di cantiere, la continuità di servizio delle altre tre attualmente in esercizio. Grazie alle tecniche di recupero energetico messe in atto il calore prodotto dall’impianto viene riutilizzato per ampliare la rete del teleriscaldamento. Il modello tariffario che verrà applicato dovrebbe il meno costoso.