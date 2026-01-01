Torino: Fridays for Future bloccano ponte della Gran Madre

I Fridays for Future, al termine di una manifestazione oggi a Torino, hanno bloccato il ponte della Gran Madre, che collega piazza Vittorio Veneto a corso Moncalieri. L'azione ha creato qualche disagio al traffico cittadino. Lungo il ponte alcuni giovani hanno srotolato uno striscione con la scritta 'Resistiamo al deserto. No ai governi del petrolio e della guerra'. La manifestazione di questa mattina ha visto la presenza di circa 400 giovani ispirati dal movimento promosso da Greta Thunberg.