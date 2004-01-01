PALAZZO LASCARIS

Biella ciao. Nel giorno della sfiducia Chiorino piazza un altro del clan Delmastro

Martedì prossimo, quando l'ormai ex vicepresidente è chiamata in aula a rispondere sull'affaire Bisteccheria, è in calendario anche la nomina del concittadino Gardiolo alla fondazione Special Olympics. Ma è solo l'ultimo della cerchia biellese a ottenere un posto

C’è una coincidenza interessante nel calendario del Consiglio regionale del Piemonte, che torna a riunirsi nella giornata di martedì. Nella stessa seduta in cui Elena Chiorino dovrà rispondere della sua partecipazione alla società “Le 5 Forchette” – affare che le è costato la vicepresidenza della Regione – e in cui le opposizioni chiederanno formalmente la sua testa con una mozione di sfiducia, i consiglieri saranno chiamati a votare anche una delle tante nomine di competenza regionale, in questo caso quella del suo rappresentante nel Cda della Fondazione Special Olympics, che ha organizzato l’edizione torinese dello scorso anno della manifestazione sportiva dedicata alle persone con disabilità intellettiva.

Consiglieri e buoi dei paesi tuoi

L’unica candidatura pervenuta (il bando si è chiuso il 30 gennaio) è quella di Marco Gardiolo, eletto consigliere comunale di Ponderano nel 2019 con la lista “Ponderano merita”. La stessa lista dello stesso comune — Ponderano, appunto — in cui Chiorino è stata sindaca dal 2014 al 2019, prima di approdare al Grattacielo come assessore e poi, nella seconda legislatura, anche come vicepresidente. Prima delle dimissioni “spintanee” di pochi giorni fa.

Così, per ironia del calendario, i consiglieri regionali potrebbero finire per premiare un uomo della sua rete nel giorno stesso in cui la stessa è chiamata a rispondere di una crisi politica: una sintesi piuttosto emblematica del metodo con cui il “clan dei biellesi” di Fratelli d’Italia ha operato in questi anni.

Ricordati degli amici

Gardiolo non sarebbe una novità, semmai l’ultimo di una serie. Il 21 ottobre 2025 il Consiglio regionale aveva designato Domenico Monteleone quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Funivie di Oropa. Monteleone non ha incarichi di partito, come nemmeno sua moglie, Donatella Pelle. Quest’ultima però risulta socia della società “Le 5 Forchette Srl”, al centro dello scandalo che ha travolto Andrea Delmastro, costretto a lasciare l’incarico di sottosegretario alla Giustizia, e lambito Chiorino, dimessasi solo a metà. Tutto in famiglia.

A inizio anno, tocca invece ad Amedeo Paraggio. Il Consiglio regionale lo designa quale nuovo componente del Collegio sindacale dell’Azienda Sanitaria di Biella, con funzioni di presidente. Stesso ruolo ricoperto pure in Finpiemonte Partecipazioni, la holding pubblico-privata, controllata dalla Regione Piemonte, che gestisce il portafoglio partecipazioni regionale: una delle deleghe più delicate e di potere in capo alla Chiorino. Paraggio è anche il commercialista nel cui studio è stata costituita la società “Le 5 Forchette” e in cui la stessa ha la sua sede, ed è contestualmente assessore al Bilancio del Comune di Biella, sempre in quota FdI. Due ruoli che, combinati, ne fanno un nodo centrale della rete: non un socio formale della società, ma il professionista che l’ha materialmente tenuta a battesimo offrendole una base logistica. Pochi mesi dopo arriva la nomina alla Asl.

La bisteccheria come specchio

È in questo contesto che la vicenda della “Bisteccheria d’Italia” di via Tuscolana a Roma smette di essere una vicenda a sé stante, ma va intesa come il minimo comune denominatore di tutto il sistema. Il 16 dicembre 2024, a Biella, viene costituita la “Le 5 Forchette Srl”: soci, oltre al sottosegretario Delmastro e a Chiorino, anche il consigliere regionale Davide Zappalà, l’assessore ai Lavori Pubblici del comune di Biella – nonché segretario provinciale di FdI – Cristiano Franceschini, e Donatella Pelle. Insieme a loro c’è una ragazza romana, Miriam Caroccia, figlia diciottenne di Mauro Caroccia, imprenditore condannato per aver messo i propri locali al servizio del clan camorristico dei Senese per riciclare denaro.

Delmastro ha detto di aver commesso “una leggerezza”. Eppure una foto lo ritrae abbracciato a Mauro Caroccia nel locale di quest’ultimo, quello chiuso per i collegamenti con la camorra, dalle cui ceneri è nata la Bisteccheria d’Italia.

Le dimissioni da sottosegretario alla Giustizia sono arrivate solo martedì 24 marzo, dopo la sconfitta al referendum. Il giorno dopo Chiorino si è tolta la fascia da vicepresidente, ma ha tenuto le deleghe da assessore al Lavoro e all’Istruzione nella giunta guidata da Alberto Cirio. Le opposizioni chiedono che vada fino in fondo e lasci il Grattacielo, e per l’informativa di martedì annunciano battaglia. Ma mentre lei finisce sulla graticola, il suo vecchio amico Gardiolo potrebbe finire in un Cda.

Il nodo di martedì

La seduta del 31 marzo sarà infatti il primo vero banco di prova per capire quanto il sistema dei fratelli biellesi sia in grado di reggere dopo gli scossoni degli ultimi giorni. Chiorino parlerà, risponderà, cercherà di sopravvivere politicamente alla mozione di sfiducia. E nelle stesse ore – salvo che il calendario non venga modificato o le nomine rinviate – l’assemblea potrebbe premiare Marco Gardiolo con un incarico nella fondazione degli Special Olympics.

Il clan dei biellesi ha costruito il proprio potere su questa grammatica: lealtà personali trasformate inposti apicali, reti di amicizia monetizzate in nomine, favori elargiti e ricevuti con discrezione (poco) istituzionale. La bisteccheria d’Italia ha squarciato il velo. Quello che c’è dietro – nomine, CdA, collegi sindacali, fondazioni – era già lì, ben visibile a chi voleva guardare. E adesso è visibile a tutti.