BISTECCHE & BILANCI

Caso Chiorino e deficit Sanità.

Cirio tra il buco e la toppa

Lunedì in giunta le strategie in vista del Consiglio regionale del giorno dopo con le risposte dell'ex vicepresidente. In contemporanea Riboldi (dispensato dal governatore) risponderà in commissione sul profondo rosso da 879 milioni previsto per il 2026

Il buco e la toppa. Il primo è quello da 879 milioni della sanità piemontese previsto per l’anno in corso. La seconda è quella che la maggioranza al governo della Regione sta cercando di mettere sulla vicenda Delmastro-Bisteccheria, che ha portato alle dimissioni da vicepresidente di Elena Chiorino.

Una bizzarra coincidenza fa sì che le due questioni, di cui è difficile dire quale sia la più preoccupante, si incrocino in un lunedì mattina tutt’altro che tranquillo, all’inizio di una settimana cruciale per il centrodestra.

Giunta e Commissione

Proprio il sovrapporsi della giunta presieduta da Alberto Cirio, nella quale si dovrà mettere a punto la linea per le risposte che l’ex vicepresidente, rimasta assessore, darà in Consiglio regionale, con la convocazione di un altro assessore di Fratelli d’Italia – quello alla Sanità, Federico Riboldi – in IV Commissione per fornire anch’egli attese risposte sul profondo rosso preventivato, pareva destinato a cambiare i programmi.

Le opposizioni, pronte a dar battaglia martedì in aula, erano già predisposte a un anticipo, immaginando che proprio per l’argomento da affrontare nell’esecutivo il titolare della Sanità avrebbe dato forfait davanti alla Commissione, spostando in avanti un confronto che, vista la posta in gioco, si preannuncia piuttosto agitato.

Invece, a spiazzare le minoranze e a sparigliare le previsioni ci ha pensato Cirio, manlevando il suo assessore alla Sanità dalla partecipazione alla giunta e confermando così la sua presenza di fronte all’organismo presieduto dal leghista Luigi Icardi, dal quale – come si conferma nel Partito Democratico – non mancheranno di arrivare domande.

Pd: attacco su due fronti

«È vero che il deficit di previsione si rivela sempre più alto di quello che si verificherà a fine anno, ma è anche vero che una previsione monstre come quella di quest’anno non l’avevamo mai vista», sostiene dal Pd il vicepresidente della Commissione Daniele Valle, anticipando la linea.

«È un peggioramento costante in questi anni, che rende sempre più arduo restare sotto l’asticella del piano di rientro. Il riparto del Fondo sanitario nazionale, con il peggioramento del quadro finanziario complessivo, non lascia grandi speranze di un aumento significativo delle risorse. D’altro canto – aggiunge il consigliere dem – è verosimile che la sconsiderata guerra commerciale di Donald Trump porterà a una fiammata inflattiva sui costi vivi della sanità: utenze, forniture, farmaci. Risorse che verranno sottratte alle cure e al personale».

Se il fronte sanitario è caldo, bollente si annuncia la discussione in aula di una vicenda della quale restano da chiarire non pochi contorni. Proprio per questo è grande l’attesa per ciò che l’ormai ex vicepresidente, rimasta assessore con tutte le deleghe (Istruzione e merito, Diritto allo studio universitario, Lavoro, Formazione professionale e Welfare aziendale, Rapporti con le società a partecipazione regionale), dirà martedì, dopo essersi resa disponibile a fornire tutti i chiarimenti.

Il fuoco di fila delle opposizioni, intanto, si è accentuato in seguito a quella che il Pd ha già definito «una furbata di Cirio che il centrodestra pagherà politicamente», ovvero dimissioni a metà o poco più.

Vicepresidenza sfumata

Le quote dell’ormai famosa bisteccheria romana acquisite dall’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro insieme ad altri esponenti di Fratelli d’Italia biellesi, tra cui la stessa Chiorino e il consigliere regionale Davide Zappalà – quote poi cedute in tutta fretta —, ma anche l’assenza di questi investimenti nella dichiarazione depositata in Regione: insomma, ce n’è d’avanzo per motivare l’attesa del dibattito a Palazzo Lascaris.

Ma anche per giustificare quel gabinetto di guerra (difensiva) che pare la giunta di lunedì. Senza Riboldi. L’assessore che, probabilmente, aveva fatto più di un legittimo pensiero sulla possibilità di essere lui – e non il compagno di partito Maurizio Marrone – il nuovo vice di Cirio, non sarà al Grattacielo, bensì in via Alfieri. Dove la grana non è da meno.

Proprio al ventiquattresimo piano del Grattacielo, la rivelazione – nulla più di una somma dei preventivi di ogni azienda sanitaria – sulla previsione di deficit della sanità per l’anno in corso non è stata, per così dire, gradita. Ma sono numeri messi nero su bianco dai direttori generali, anche se la legge imporrebbe che i bilanci di previsione chiudano in pareggio. Qui si sfiora la fossa delle Marianne.

Il giorno della marmotta

Nell’attesa di ciò che dirà l’assessore, è ancora Valle a lanciarsi in quella che egli stesso definisce una facile previsione: «A metà anno dalla Regione partirà una missiva che inviterà i direttori a chiudere i rubinetti, spalmando qualche centinaio di milioni di tagli tra le aziende sanitarie e rinviando 400 milioni di buco al 2027. Quanto basta per restare sotto la soglia del piano di rientro».

Il consigliere del Pd mette nel novero anche un’altra possibilità: «A meno che non si avverino le previsioni di elezioni anticipate. In questo caso – dice – sono pronto a scommettere che finiremo dritti in piano di rientro, scaricando le nefaste conseguenze della gestione di questi anni sui successori di Cirio e Riboldi». Nel frattempo, il primo alle prese con la toppa, l’altro con il buco. Niente male per essere solo lunedì.