ECONOMIA DOMESTICA

Energia, stangata su famiglie e imprese. Piemonte in bolletta per 1,3 miliardi

L'impennata dei prezzi energetici legata alle tensioni internazionali si traduce in un salasso da 15,2 miliardi. Il peso maggiore ricade sul sistema produttivo, che assorbe quasi due terzi dei rincari. Sistema produttivo piemontese tra i più vulnerabili

Non è la prima volta che accade, ma ogni volta sorprende per la sua prevedibilità. Basta una crisi internazionale in uno degli snodi cruciali del mondo perché il sistema energetico europeo mostri la sua fragilità strutturale. È successo con l’Ucraina, si ripete oggi con il Medio Oriente. E l’Italia, ancora una volta, si ritrova a fare i conti con un meccanismo che scarica sui territori più produttivi il costo maggiore.

A certificarlo è l’ultimo studio dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, che quantifica in 15,2 miliardi di euro l’aumento complessivo delle bollette per famiglie e imprese nel 2026. Un’ondata che colpisce tutto il Paese, ma con un’intensità diversa. Il Piemonte, con +1,3 miliardi di rincari, si colloca stabilmente nella fascia alta della classifica nazionale: non tra i primissimi, ma nemmeno tra quelli che possono considerarsi al riparo.

Costi che pesano sulla produzione

Il dato complessivo è netto: la spesa energetica italiana salirà a oltre 129 miliardi di euro, con un incremento del 13,4% rispetto all’anno precedente. Ma la chiave di lettura più significativa riguarda la distribuzione dell’impatto. Secondo la Cgia, circa 9,8 miliardi di maggiori costi ricadranno sulle imprese, mentre 5,4 miliardi graveranno sulle famiglie.

Non siamo di fronte soltanto a una riduzione del potere d’acquisto, ma a una pressione diretta sul sistema produttivo. L’aumento dell’energia, in questo senso, agisce come un moltiplicatore negativo che può riflettersi su investimenti, competitività e occupazione.

La mappa dei rincari

La distribuzione territoriale dei costi segue una logica lineare. Le regioni con maggiore densità produttiva sono quelle che registrano gli aumenti più consistenti. La Lombardia guida la classifica con oltre 3,4 miliardi di rincari, seguita da Veneto ed Emilia-Romagna, entrambe attorno a 1,7 miliardi. Subito dopo si colloca il Piemonte con 1,311 miliardi, davanti a Toscana e Lazio.

Nel complesso, il Nord-Ovest supera i 5 miliardi di aumento, mentre il Nord-Est si attesta oltre i 4 miliardi. Questa concentrazione geografica è il riflesso diretto della struttura economica del Paese: dove si produce di più, si consuma più energia e, inevitabilmente, si subisce di più l’aumento dei prezzi.

Un impatto non simmetrico

Entrando nel dettaglio, emerge una differenza sostanziale tra imprese e famiglie. Le aziende italiane vedranno crescere la spesa energetica fino a oltre 82 miliardi di euro, con un incremento del 13,5%. Le famiglie arriveranno a 46,4 miliardi, con un aumento analogo in termini percentuali ma inferiore in valore assoluto.

La differenza non è solo quantitativa. Per le imprese, l’energia rappresenta un costo di produzione: ogni aumento incide direttamente sui margini. Per le famiglie, invece, il rincaro si traduce in una compressione della spesa disponibile. In entrambi i casi, l’effetto finale è lo stesso: un rallentamento dell’economia reale.

Piemonte, una regione esposta

Il dato piemontese va letto dentro questo contesto generale, ma merita una riflessione autonoma. L’incremento complessivo di 1,311 miliardi di euro colloca la regione al quarto posto nazionale. Tuttavia, la distribuzione interna del rincaro rivela una vulnerabilità specifica. Le imprese piemontesi sosterranno 879 milioni di costi aggiuntivi, mentre alle famiglie ne verranno imputati 432 milioni.

Questo squilibrio è indicativo della struttura economica regionale. Il Piemonte resta una realtà fortemente manifatturiera, dove il peso dell’industria continua a essere determinante. In un contesto simile, l’aumento dei costi energetici non si limita a essere un fattore esterno, ma diventa un elemento che attraversa l’intero sistema produttivo.

Nel 2026 la spesa energetica delle imprese piemontesi supererà i 7,3 miliardi di euro, con un incremento del 13,7%. Il problema, però, non è la percentuale in sé, che è in linea con il dato nazionale. Il nodo è la capacità di assorbimento. In territori con una maggiore diversificazione economica, gli effetti possono essere diluiti. In Piemonte, dove molte filiere restano esposte e meno capitalizzate, il margine di adattamento è più limitato. È qui che il dato quantitativo si trasforma in un rischio qualitativo: compressione dei margini, rallentamento degli investimenti, maggiore fragilità complessiva del sistema industriale.

Un equilibrio precario

Lo studio della Cgia sottolinea come la situazione attuale sia meno drammatica rispetto al 2022, quando i prezzi dell’energia raggiunsero livelli record. Tuttavia, la dinamica osservata nelle ultime settimane dimostra che il sistema resta vulnerabile.

Molto dipenderà dall’evoluzione del quadro internazionale. Un eventuale prolungamento delle tensioni potrebbe amplificare gli effetti già visibili, costringendo l’Unione Europea e il governo italiano a intervenire con misure di contenimento più incisive.

Il punto, però, è che la questione energetica non è più emergenziale. È strutturale. E finché resterà tale, ogni crisi geopolitica continuerà a produrre lo stesso effetto: una redistribuzione dei costi che, puntualmente, finisce per gravare sulle aree più produttive del Paese. Tra queste, il Piemonte.