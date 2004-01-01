M5s, interrogazione su suicidio pentito in carcere di Torino

"Nei giorni scorsi abbiamo appreso la notizia della morte nel carcere "Lorusso e Cutugno" di Torino del collaboratore di giustizia Bernardo Pace. La morte è stata qualificata come suicidio ed è arrivata alla vigilia di un'importante udienza relativa al processo "Hydra" sul consorzio di mafie italiane nato a Milano e sul quale Pace stava facendo rivelazioni fondamentali. Secondo quanto emerso, Pace avrebbe potuto fornire altri elementi rilevanti sul sistema mafioso lombardo, sui circuiti economico-finanziari riconducibili a Matteo Messina Denaro, di cui per anni sarebbe stato riferimento operativo a Milano, contribuendo a portare alla luce un articolato e sommerso sistema di relazioni criminali. Sempre dalle cronache apprendiamo che sui rischi per l'incolumità di Pace erano stati sollevati degli allarmi. Per questo abbiamo presentato un'interrogazione alla Camera e al Senato per sapere dal governo quali siano le circostanze e le cause del decesso del collaboratore di giustizia e se siano già disponibili risultanze medico-legali ufficiali; se Pace fosse sottoposto a specifici protocolli di tutela e a eventuali misure di prevenzione del rischio suicidario, e quali misure concrete siano state adottate; se nei giorni precedenti al decesso siano stati segnalati problemi di salute, condizioni di fragilità, richieste di assistenza o situazioni di rischio; se siano state avviate indagini interne o da parte dell'autorità giudiziaria per accertare eventuali responsabilità; quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere per garantire piena chiarezza sull'accaduto e per rafforzare i sistemi di tutela dei collaboratori di giustizia detenuti. Intorno al processo Hydra e alle ramificazioni delle mafie in esso coinvolte emergono ogni giorno di più risvolti inquietanti, compreso il possibile coinvolgimento di colletti bianchi della politica, l'episodio che ha colpito Pace non può rimanere senza spiegazioni e senza ogni approfondimento necessario". Lo affermano i parlamentari del M5S Stefania Ascari e Roberto Scarpinato.