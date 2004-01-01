Pronto soccorso Molinette, chiuse due sale visita allagate

Due delle sette sale visita del pronto soccorso dell'ospedale Molinette di Torino sono temporaneamente chiuse dalla notte scorsa a causa di un allagamento. L'attività del pronto soccorso è proseguita e non ha subito interruzioni. Il problema - emerso intorno alle 23 - è legato alla rottura di un tubo dell'acqua al piano superiore: una volta individuata, la perdita è stata chiusa e i locali sono stati asciugati. Entro la giornata di oggi è prevista la riapertura delle due sale.