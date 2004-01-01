Mimit: benzina a 1,745 euro, gasolio a 2,050

Il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è oggi pari a 1,745 euro per la benzina e 2,050 euro per il gasolio (ieri 1,744 euro per la benzina e 2,043 euro per il gasolio). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,810 euro al litro per la benzina e 2,112 euro al litro per il gasolio. Lo rende noto il ministero delle Imprese e del Made in Italy in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. A un mese dall'inizio della guerra nel Golfo - come evidenziano le ultime rilevazioni settimanali del 'Weekly Oil Bulletin' della Commissione europea - l'Italia sta registrando complessivamente la crescita più contenuta dei prezzi dei carburanti tra i principali Paesi europei (andamento benzina: Italia +7,5%, Spagna +17,8%, Francia +15,4%, Germania +13,8%; andamento gasolio: Italia +18,9%, Spagna +32,3%, Francia +27,8%, Germania +22,9%), sottolinea il Mimit. Al contempo, i prezzi medi rilevati in Italia "risultano in modo significativo inferiori rispetto alle altre due maggiori economie europee, Francia e Germania. Risultati conseguiti anche grazie all'efficacia del sistema di monitoraggio introdotto dal Governo a gennaio 2023 e ai controlli tempestivamente attivati lungo tutta la rete e la filiera fin dall'inizio delle tensioni in Iran", afferma il ministero.