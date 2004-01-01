I FORCHETTONI

Caso Delmastro, "è solo la punta dell'iceberg". Renzi sente odore di bistecca al sangue

L'ex premier vede la rissa e soffia sul fuoco dentro Fratelli d'Italia, mettendo nel mirino l'ex sottosegretario. Che qualche anno fa lo accolse, nella sua Biella, con un cammello per denunciare i legami con gli Emirati. Chi resterà incastrato nella cruna dell'ago?

Sente odore di bistecca al sangue e affonda il coltello. Matteo Renzi, che di intrighi e guerre di palazzo se ne intende come pochi, parla di “rissa” dentro Fratelli d'Italia. E quando lo dice lui, c’è da drizzare le antenne. Perché se è vero che spesso fa il ganassa, è altrettanto vero che raramente parla a vuoto quando si tratta di regolamenti di conti interni.

Il bersaglio è chiarissimo: l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro come punta dell’iceberg su cui il partito di Giorgia Meloni potrebbe andare a sbattere con conseguenze al momento difficili da prevedere. “La Bisteccheria è solo la punta dell’iceberg di cosa è Delmastro. Questa roba è appena all’inizio”. Tradotto dal renzese: preparate i popcorn, perché il film sta per cominciare. E qui entra in scena Daniela Santanchè. Ufficialmente fuori dalla vicenda e ormai tagliata fuori, ma tutt’altro che silente. La sua lettera di dimissioni – quella in cui rivendica di “pagare i conti, anche degli altri” – è stata letta da molti come un messaggio cifrato. Renzi la interpreta così: “Santanchè in questa storia non c’entrava niente. La testa l’ha voluta Delmastro”.

Parole, che descrivono una dinamica classica: il capro espiatorio sacrificato per equilibrare tensioni interne. Non per risultati politici, non per garantismo o giustizialismo – che pure aleggia sempre nella destra tradizionalmente forcaiola – ma per un regolamento di conti tutto interno. E qui il leader di Italia Viva mostra di conoscere bene il copione. Santanchè, dice, “non l’ha presa bene”. E chi conosce la ministra sa che è un eufemismo. Così quando aggiunge “vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane”, non butta lì una frase di circostanza. È un avvertimento.

La Bisteccheria dei patrioti biellesi

La storia comincia da un indirizzo preciso: via Tuscolana 452a, Roma. Lì c’è un ristorante dal nome patriottico, Bisteccheria d’Italia. La proprietà è della “Le 5 Forchette srl”, società fondata nel dicembre 2024, capitale di appena 10 mila euro e una particolarità che già da sola fa alzare più di un sopracciglio: la sede legale è a Biella, cioè a circa 700 chilometri di distanza dal ristorante romano. Non solo. Dentro quella società, fino a poco tempo fa, c’era un pezzo consistente della filiera piemontese di Fratelli d’Italia.

Tra i soci compare infatti Delmastro, con una quota iniziale del 25%, affiancato da altri nomi tutt’altro che marginali: Cristiano Franceschini, segretario del partito e assessore a Biella, Davide Zappalà, amico d’infanzia e consigliere regionale in Piemonte, e soprattutto Elena Chiorino, allora vicepresidente della Regione nella giunta guidata da Alberto Cirio. Gli altri hanno partecipazioni più piccole, ma il quadro è chiaro: una società che nasce con dentro un pezzo di classe dirigente locale del partito.

E poi c’è il socio di maggioranza. Il 50% delle quote è intestato a una studentessa romana di appena 18 anni, Miriam Caroccia, che diventa anche amministratrice unica della società, il cui padre, Mauro Caroccia non è solo un ristoratore con esperienza – uno che da anni apre e chiude locali nella capitale – ma è un pregiudicato, condannato in via definitiva per intestazione fittizia e ritenuto vicino al clan camorristico dei Senese, uno dei gruppi storicamente radicati nella capitale.

Caroccia senior per gli inquirenti sarebbe considerato un prestanome del boss Michele Senese (detto “’O Pazz”). La Guardia di Finanza sta verificando la provenienza del denaro utilizzato dai Caroccia per costituire la società, ipotizzando che il locale servisse a ripulire proventi illeciti. L’inchiesta è condotta dalla Procura di Roma, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda). Il fascicolo è seguito dal procuratore aggiunto Ilaria Calò e dai sostituti procuratori che si occupano dei reati di criminalità organizzata. Ma anche la procura di Torino potrebbe aprire un fascicolo parallelo in quanto la società è stata costituita a Biella.

Il cammello e la cruna

Al netto delle parole di oggi, Renzi ha anche un vecchio conto da regolare con la “banda biellese” di FdI. Il rancore ha radici lontane. Renzi non ha dimenticato l’accoglienza ricevuta a Biella nel 2023, quando per la presentazione di un suo libro fu “salutato” con un cammello. Erano i mesi in cui la stampa batteva quotidianamente sul tema delle conferenze ben retribuite tenute dall’ex premier nel Golfo, dei suoi incarichi e dei rapporti con Riad e Abu Dhabi. Un terreno perfetto per colpirlo sul piano simbolico, il “Lo Renzi d’Arabia”. E infatti qualcuno, a Biella, decise di trasformare quella pressione mediatica in immagine: portare il quadrupede raccattato da un circo.

Dietro quella messinscena – raccontata e fotografata allora da cronache locali e nazionali – c’era un mandante preciso, quello che oggi ruota attorno a Delmastro e alla filiera biellese della destra. Una regia che usava l’ironia come arma, ma con un obiettivo molto serio: marchiare l’avversario.

Renzi non l’ha mai dimenticato. Qualche sassolino dalle scarper ha iniziato a toglierselo sullo sparo di Capodanno, mostrando di non credere del tutto a quanto ricostruito della vicenda che ha visto come unico a pagare il deputato Emanuele Pozzolo, ai tempi fedelissimo di Delmastro e a seguito di quella notte espulso dal partito. E oggi, mentre parla di “rissa” dentro Fratelli d’Italia e lascia intendere che il caso Bisteccheria sia solo l’inizio, quella vecchia scena torna come un contrappasso. Perché la parabola evangelica si è rovesciata: il problema non è più se lui possa passare dalla cruna dell’ago, ma se qualcun altro riuscirà a non restarci incastrato. Perché se la Bisteccheria è davvero solo l’inizio, allora la partita è appena aperta. E i coltelli – quelli veri, non quelli da steakhouse – sono già sul tavolo.