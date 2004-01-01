Petronas, 70 esuberi a Villastellone e Santena nel Torinese

Settanta esuberi alla Petronas di Villastellone e Santena (Torino). Lo rende noto la Uilm dopo l'incontro con l'azienda all'Unione Industriali di Torino. Se confermate - commenta - le uscite impatteranno in modo strutturale sull'organico dello stabilimento, che conta circa 430 lavoratori. "Esprimiamo forte preoccupazione per la situazione, anche se l'azienda si sta muovendo verso altre soluzioni, mercati e clienti. Le operazioni che la Petronas si appresta ad effettuare devono garantire il prosieguo e il futuro dello stabilimento di Villastellone e Santena e i futuri livelli occupazionali" commenta Vito Benevento, segretario organizzativo della Uilm Torino. "All'azienda - afferma Benevento - chiediamo la conferma dei piani di investimento a breve termine per salvaguardare gli stabilimenti italiani e una verifica dei risparmi preventivati per recuperare le perdite di volume produttivo che derivano dal mancato rinnovo della commessa Stellantis". In base a quanto riferito da Petronas, la commessa dell'olio lubrificante a marchio Selenia - spiega la Uilm - è stato assegnato da Stellantis ai produttori francesi di Total e agli americani di Shell.