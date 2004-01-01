Corgnati e Lo Russo, "Politecnico legato a Torino, straordinaria opportunità"

"Quest'anno abbiamo deciso insieme al sindaco che è nostro docente di fare un passaggio insieme, per sottolineare come la scelta del percorso universitario è legata fisiologicamente alla scelta della città. Il Politecnico di Torino si sceglie perché è a Torino". Lo ha detto il rettore Stefano Corgnati in occasione del Salone dell'Orientamento del Politecnico di Torino, dedicato alla presentazione dell'offerta formativa dell'ateneo: lauree, lauree magistrali, master, formazione permanente e per la prima volta i dottorati di ricerca. "I servizi per gli studenti sono centrali a Torino che è città dell'innovazione. Il Politecnico vive di innovazione" ha aggiunto il rettore. Corgnati ha ricordato i numeri dell'ateneo: oltre 38.800 studenti e studentesse, il 50% proveniente da fuori regione e il 22% dall'estero. Il 96% dei laureati magistrali è occupato a un anno dal conseguimento del titolo. "Questi sono per voi momenti di scelta, ora siete concentrati sull'esame di maturità e poi dovrete decidere cosa fare. Il Politecnico di Torino è una straordinaria opportunità, è molto cambiato negli anni. E' un'università internazionale, aumentano ogni anno i ragazzi e le ragazze che arrivano da tutto il mondo e vengono qui perché c'è un'offerta formativa di grandissima qualità" ha sottolineato il sindaco Stefano Lo Russo che è docente ordinario dell'ateneo. Il Salone dell'Orientamento si svolge presso il Campus Ingegnerie e presso il Campus Architettura, Design e Pianificazione al Castello del Valentino. Durante il Salone è stato presentato un ricco programma di incontri tematici, lezioni aperte e laboratori pensati per offrire una visione concreta dei percorsi formativi e delle opportunità offerte dal Politecnico, oltre a visite guidate degli spazi dell'ateneo.