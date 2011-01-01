SACRO & PROFANO

Referendum: "Dio ti vede, la Cei no".

I cattolici non hanno seguito i vescovi

Al referendum si è registrata la plastica distanza tra la base dei credenti e i loro pastori. Nella diocesi di Torino procede l'avanzata dei salesiani alla guida delle parrocchie. Acque sempre agitate sulla Messa antica: una ricerca smentisce papa Francesco

Si è svolto ieri a Torino presso l’Istituto Sociale l’incontro dell’arcivescovo Roberto Repole con i cristiani in politica che i dirigenti della Curia, in particolare quelli cripto-Pd, hanno attentamente preparato. Davanti alla folta platea, presente anche il sindaco Stefano Lo Russo, il presule ha esaltato il voto dei giovani che «ci dà una lezione e che esige silenzio e riflessione». Il No ha certamente stravinto al referendum e la sinistra esulta, così uno dei suoi organi di stampa più convinti, il settimanale diocesano La Voce e il Tempo, arriva a scrivere che «L’Italia promuove i magistrati». Il No ha vinto ovunque, non però tra i cattolici. Secondo i dati Ipsos Doxa che ha analizzato il voto in rapporto alla religione, emerge che tra «i cattolici praticanti assidui», «i cattolici praticanti saltuari» e quelli «non praticanti» il Sì ha trionfato. I cattolici delle tre categorie hanno detto Sì rispettivamente al 52,8 %, 54,6% e 50,9%.

Verrebbe da dire, parafrasando Giovanni Guareschi, che nel segreto dell’urna Dio ti vede la Cei no, visto che le uscite di alcuni vescovi erano parse come un chiaro orientamento a far votare No alle pecorelle. Le quali sembrano essere andate avanti senza pastore, o almeno sono state pecorelle «adulte» che, per dirla con papa Francesco, non avvertono il bisogno di «vescovi-pilota». Insomma, il No ha vinto ovunque, tra i giovani, tra i laureati, tra le casalinghe, al sud, ovunque. Ma non tra i cattolici.

Salesianizzazione della diocesi

A conferma di quanto abbiamo pubblicato domenica scorso per San Salvario continua e si rafforza la “salesianizzazione” della diocesi. Dal 1° settembre verranno affidate ai figli di San Giovanni Bosco le parrocchie della Beata Vergine delle Grazie in Tetti Neirotti a Rivoli e San Paolo Apostolo a Cascine Vica. Oggi, quindi, la cura pastorale del territorio viene fatta rientrare come prassi ordinaria e generalizzata – e non più in via eccezionale – nel carisma salesiano e ci si chiede se sia compito dei religiosi fare da stampella delle diocesi in crisi di vocazioni (e di risorse). Forse, dice qualcuno, più semplicemente, si tratta di inviare i “boariniani” di seconda fila a normalizzare qualche parrocchia ancora troppo tradizionale.

I salesiani piemontesi hanno intanto un nuovo superiore (Ispettore) nella persona del novarese don Giorgio De Giorgi, noto per essere un mago delle finanze, aspetto nel quale i figli di Don Bosco eccellono da sempre. Pare sia ormai ufficiale la vendita di tutto l’isolato della Crocetta in cui ha sede l’omonimo istituto salesiano, pagato (o strapagato) 25 milioni di euro da un fondo olandese. Sembra poi che sia rientrato in Italia il fondo lussemburghese Polaris, la cassaforte dei salesiani “blindata” all’estero.

La soluzione belga

Il vescovo di Anversa in Belgio, monsignor Johan Jozef Bonny, ha annunciato pubblicamente che compirà «ogni sforzo per ordinare uomini sposati come sacerdoti per la nostra diocesi entro il 2028» e che «la questione non è più se la Chiesa può ordinare uomini sposati come sacerdoti, ma quando lo farà, e chi lo farà». Stranamente, ma comprensibilmente, tali dichiarazioni tendenti allo scisma, non hanno suscitato reazioni o minacce di scomunica. Eppure, lo stesso papa Francesco aveva ripetutamente chiarito che il Sinodo non aveva lo scopo di cambiare la dottrina cattolica e che «il celibato facoltativo non è la soluzione» alla crisi del sacerdozio che vive l’Occidente.

Il celibato si è imposto nel corso dei secoli come espressione della configurazione del sacerdote a Cristo, che agisce in persona Christi capitis, come di recente ha ribadito papa Leone XIV elogiando il celibato come «amore indiviso per Cristo e la sua Chiesa». Ma c’è un punto ancora più critico, oltre a quello dell’unità della Chiesa tanto cara al papa e la fedeltà al Magistero, ed è quando monsignor Bonny con la sicumera tipica dei progressisti afferma che «Dio, al Giudizio Universale, non mi chiederà cosa ho fatto per il diritto canonico. Mi chiederà se ho nutrito bene il mio popolo». Non, quindi, se siamo stati fedeli, ognuno nel proprio stato, alla Sua chiamata o se, per quanto lo riguarda, se nella sua diocesi si è conservata la fede (Lc 18,8). Per un vescovo la fedeltà comporta il rispetto del diritto della Chiesa che non è un prontuario di tecnicismi ma l’espressione giuridica della fede e della comunione che garantisce ad ogni fedele che i Sacramenti vengano celebrati nella verità.

Vetus e Novus Ordo

Acque sempre agitate in campo liturgico. Il 5 marzo scorso, papa Leone XIV ha concesso un’udienza privata a due studiosi del fenomeno della crescente presenza e vitalità dei fedeli legati alla liturgia tradizionale in latino: Stephen Bullivant della St. Mary’s University di Londra e Stephen Cranney (non cattolico) ricercatore presso l’Institute for the Studies of Religion della Baylor University del Texas, autori del volume Trads: Latin Mass Catholics in the United States, recentemente pubblicato dalla prestigiosa Oxford University Press.

Nel loro studio, che ha interessato 3000 diocesi, i due accademici spiegano che il sondaggio ordinato nel 2020 da papa Francesco non aveva nulla di scientifico ma soprattutto che i dati della loro ricerca mostrano l’inattendibilità della principale accusa scagliata contro i fedeli del rito antico: quella di non accettare quanto stabilito dal Concilio Vaticano II e che se mai serpeggia qualche critica essa non è contro i suoi documenti ma piuttosto contro il modo con cui sono stati successivamente attuati e interpretati.

Tra gli intervistati arriva al 98% la quota di chi crede nella presenza reale del corpo e del sangue di Cristo nel pane e nel vino della Messa e il 95% si dice d’accordo con l’affermazione «Credo che il papa è il vicario di Gesù Cristo» e questo nonostante che il papa regnante al momento del sondaggio fosse Francesco, il più punitivo nei loro confronti. Insomma, scrivono Bullivant e Cranney, «la caricatura dei fedeli della Messa in rito antico come quasi scismatici è di per se stessa inconsistente». Anzi, «essi si attengono ai principi della fede cattolica con maggiore coerenza rispetto alla popolazione cattolica più ampia, compresi coloro che frequentano regolarmente la Messa in rito nuovo».

Pochi giorni dopo l’abate dell’abbazia benedettina di Solesmes, dom Geoffroy Kemlin, ha rivelato di aver scritto nel novembre scorso al papa una lettera per proporre una soluzione pragmatica al fine di ristabilire l’unità liturgica che consisterebbe nell’inserire nel Missale Romanum l’antico Ordo Missae, ossia la parte invariabile della Messa, senza apportare modifiche al nuovo, in modo da avere un unico messale con due Ordo. L’unità si raggiungerebbe alla fine per estinzione del rito antico come rito ma nessun fedele legato ad esso è disposto a pagare questo prezzo. Anche i liturgisti progressisti, a cominciare dalla loro “guida suprema”, Andrea Grillo, hanno rigettato la soluzione – piuttosto pasticciata – dell'abate di Solesmes.

Ai vescovi francesi riuniti a Lourdes dal 24 al 27 marzo, Leone XIV – tramite una lettera del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin – ha dato indicazioni molto precise in campo liturgico, un tema delicato «a cui il Santo Padre è particolarmente attento, nel contesto della crescita delle comunità legate al Vetus Ordo». Il papa ha auspicato «soluzioni concrete che consentano la generosa inclusione di coloro che aderiscono sinceramente al Vetus Ordo, secondo le linee guida stabilite dal Concilio Vaticano II in materia di liturgia».

Com’è noto in Francia le comunità legate alla liturgia antica sono in crescita vertiginosa ed è sempre più numerosa la percentuale di nuovi sacerdoti tradizionali sul totale delle ordinazioni sacerdotali. Lo stesso cardinale Jean-Marc Aveline, presidente dei vescovi francesi, non si è fatto problemi a celebrare in Vetus Ordo anche dopo l’entrata in vigore di Traditionis Custodes. Proprio come fece a suo tempo, in tempi di Summorum Pontificum, l’ex vescovo di Casale Monferrato, il liturgofrenico monsignor Alceste Catella, che cacciò in malo modo i fedeli che gli chiedevano umilmente di compiere i suoi doveri di pastore.

L’arcivescova di Canterbury

L’intronizzazione di Sarah Mullally ad arcivescovo di Canterbury è la logica conseguenza della scelta che nel 1992 fu fatta quando si decise di aprire alle donne la possibilità di accedere al “sacerdozio”. Si ricordi a tal proposito che per la Chiesa cattolica (Apostolicae Curae) le ordinazioni conferite nella Comunione anglicana sono «assolutamente nulle e del tutto in valide».

In fondo però si tratta del coronamento di quella logica che San John Henry Newman aveva denunciato come la più pericolosa, quella che, in nome della presunta libertà dello spirito, affrancava la Chiesa dalla sua sottomissione alla Tradizione dei Padri per assoggettarla alle decisioni politiche e allo spirito del tempo. È in conseguenza di questa singolare emancipazione che la confessione anglicana si è espressa a favore dell’aborto e dell’eutanasia. Per non parlare del divorzio, che è nel suo nativo corredo cromosomico. Qualcuno però ha detto no alla deriva secolarista in atto ormai da decenni mettendo fine ai tentativi di tenere insieme tutto e il contrario di tutto.

L'occasione ha riaperto anche nella Chiesa cattolica il dibattito sull’eccesso delle donne al ministero ordinato che la maggioranza dei teologi ed alcuni vescovi (anche piemontesi) sostengono apertamente e da anni. Il punto come sempre è teologico. Molto dipende dalla sottolineatura unilaterale della Chiesa come Popolo di Dio. Dimenticando che essa è prima di tutto Corpo di Cristo, diviene possibile svicolarne la fisicità e la presenza nel mondo dalla persona di Gesù di Nazareth. Se è Popolo di Dio, tutto il popolo può e deve essere rappresentato, se è Corpo di Cristo la sua identità deriva da Cristo stesso che è uomo. Andrebbe perciò recuperata la duplicità delle categorie di Lumen Gentium, dove non c’è Popolo di Dio senza Corpo di Cristo e viceversa. Speriamo che l’insistenza di Leone XIV sui documenti del Concilio – e non sul suo “spirito” – aiuti anche questo riequilibrio.