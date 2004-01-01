Violenta lite in stazione nel Torinese, autista Gtt finito in ospedale

Un autista Gtt (Gruppo torinese trasporti) è stato aggredito questa mattina mentre si trovava al bar della stazione di Rivarolo, nel Torinese, in attesa di prendere servizio. All'esterno del locale è scoppiata una lite con un uomo che, in evidente stato di alterazione, ha malmenato l'autista. A darne notizia la Cgil di Ivrea. Il dipendente Gtt è stato poi trasportato all'ospedale di Cuorgnè per le cure del caso. L'aggressore è stato subito individuato dai carabinieri di Rivarolo. "Quanto accaduto oggi delinea la necessità di un presidio fisso e di un impegno maggiore nella sorveglianza di quelli che sono diventati parti di territorio oggetto di attenzioni da parte di coloro che vivono fuori dalla legalità", dice in merito Giovanni Ambrosio, responsabile della Cgil Ivrea e Canavese. "Non è il primo caso di aggressione che vede coinvolto direttamente o indirettamente un addetto del servizio di trasporto pubblico - aggiunge il sindacalista - chiediamo alle istituzioni, dal prefetto alle forze dell'ordine, di rafforzare le misure di sorveglianza attive su tutti i terminali dedicati al trasporto pubblico locale del territorio canavesano". Il sindacato ha espresso vicinanza e solidarietà al lavoratore vittima dell'aggressione.