Legacoop Piemonte, occupazione stabile e produzione in crescita a 5,5 miliardi

Legacoop PIemonte riparte dai numeri del presente "come base per costruire il futuro: 5,5 miliardi di valore della produzione, pari al 4% del Pil piemontese". I numeri sono stati presentati nell'evento "Intelligenza Cooperativa. La responsabilità del possibile", ospitato alle Gallerie d'Italia. L'appuntamento ha rappresentato l'occasione per illustrare il Piano Strategico 2026-2028 alla presenza del presidente nazionale Simone Gamberini e delle istituzioni locali, il presidente della Regione Alberto Cirio, la vicesindaca di Torino Michela Favaro e il presidente della Camera di commercio Massimiliano Cipolletta. In apertura, il messaggio dell'arcivescovo di Torino Roberto Repole. "Legacoop Piemonte vuole essere luogo di sintesi tra economie e rappresentanze", spiega il presidente Dimitri Buzio che sottolinea l'obiettivo di ridurre le diseguaglianze e favorire una distribuzione più equa del reddito. Il documento strategico, elaborato con il contributo del Politecnico di Torino, punta a rafforzare il ruolo del modello cooperativo nel dibattito pubblico e a tradurre il cambiamento in azioni concrete. I dati confermano la solidità del sistema: nel triennio 2021-2024 il valore della produzione è cresciuto del 26% e il patrimonio netto dell'8,8%. Oggi Legacoop Piemonte conta 519 imprese associate, oltre 760 mila soci e 40 mila addetti. L'occupazione resta stabile, con una forte componente femminile (71%) e una prevalenza di contratti a tempo indeterminato (80%). Cresce anche la presenza delle donne nei ruoli decisionali: nei consigli di amministrazione si passa dal 12% al 36%, mentre le presidenti salgono dal 10% al 27%. Le cooperative aderenti rappresentano il 41,7% degli occupati e il 32,8% del valore della produzione dell'intero comparto regionale. Non mancano però le criticità, dalla carenza di manodopera all'allungamento dei tempi di pagamento, che incidono su liquidità e investimenti. Sfide che, secondo Buzio, rendono ancora più centrale il ruolo della cooperazione: "Le grandi transizioni globali aumentano la domanda di benessere e sicurezza, a cui il modello cooperativo può rispondere mettendo al centro persone, lavoro e competenze".