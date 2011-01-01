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Appuntamento in Centro, Chiavarino (con Tabacci)

incontra mister Fisco

Ritorno al trapassato prossimo. L'assessore torinese aderisce a "Più Uno" di Ruffini attraverso un'altra vecchia lenza della Dc. Obiettivo, una Margherita nel campo largo e per le Comunali essere la gamba moderata di Lo Russo

Il nuovo che avanza. Meglio, ciò che di nuovo è avanzato da trent’anni. A Torino la formazione Civici al Centro, guidata dall’assessore comunale al Commercio Paolo Chiavarino, ha ufficialmente aderito al Centro Democratico di Bruno Tabacci e ha contestualmente costituito un comitato di Più Uno, il progetto politico dell’ex presidente dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, nostalgico ulivista e allievo di Romano Prodi.

A sancire la doppia unione è stata Margherita Rebuffoni, segretaria nazionale del Centro Democratico e responsabile per Piemonte e Lombardia del progetto Più Uno. Accanto a Chiavarino, i consiglieri di circoscrizione della formazione civica torinese a completare il quadretto.

Una famiglia ritrovata

Entrando nell’orbita di Più Uno, i Civici al Centro ritrovano una figura familiare: Pino De Michele, coordinatore regionale del progetto neoulivista, descritto dagli stessi come un «amico col quale era già iniziato un rapporto sinergico, finalizzato alla costruzione di una comune proposta politica ed elettorale rivolta al territorio». Un’amicizia, quella con De Michele, che affonda le radici in una stagione politica lontana: è lui il custode del simbolo di Alleanza per Torino, la lista civica che sostenne la candidatura a sindaco di Valentino Castellani nel lontano 1993. La primavera dei civici, insomma. Solo che era l’era di Bill Clinton alla Casa Bianca e del karaoke itinerante di Fiorello.

Il nuovo avanza. Lentamente.

Chiavarino spiega la propria adesione con il fascino intellettuale di Tabacci: «È un cervello della politica, lo conosco fin da quando lavorava al ministero del Tesoro con Giovanni Goria». Erano infatti i primi anni Ottanta, quando Tabacci sedeva nella segreteria tecnica del ministro astigiano. Dettaglio non secondario, considerato che la mission dichiarata di questa operazione è «rigenerare la partecipazione» e «creare un approccio alternativo alla politica» per «recuperare quell’elettorato moderato che non va più a votare».

Il paradosso è evidente, e vale la pena sottolinearlo senza grossi infingimenti: lo stesso Chiavarino è un pezzo d’antiquariato della Democrazia Cristiana torinese; Tabacci è in politica da oltre mezzo secolo, presenza fissa di ogni stagione della Prima e della Seconda Repubblica, tra incarichi di governo e un posto fisso in Parlamento (nel 2022 è stato l’unico eletto tra le fila di Impegno Civico di Luigi Di Maio), De Michele è attivo sulla scena civica piemontese da più di trent’anni. Più che il nuovo che avanza, verrebbe da dire il nuovo avanzato.

Una margherita nel campo largo

L’operazione, al di là delle venature nostalgiche, mantiene una sua logica. Ruffini non ha mai nascosto l’ambizione di costruire un’area moderata strutturata all’interno del Campo largo progressista – una sorta di nuova Margherita, per chi ricorda la stagione botanica dell’Ulivo. L’assemblea nazionale di Più Uno, prevista per giugno, dovrà delineare la prima strategia organica del movimento, dopo che il coordinamento regionale piemontese – di cui da oggi entra a far parte anche Chiavarino – si riunirà già a fine aprile.

Resta aperta, però, la questione più delicata: sarà Ruffini il frontman dell’area moderata alle eventuali primarie di coalizione, o i suoi comitati confluiranno in un soggetto più ampio? A tal proposito aleggia l’ipotesi di una convergenza con Casa Riformista, il progetto lanciato dall’ex premier Matteo Renzi e da Italia Viva. Un’altra tessera di un mosaico centrista che, per ora, fatica a trovare una forma definitiva, a maggior ragione dopo il niet della sindaca di Genova Silvia Salis a presentarsi alle primarie. Renzi dovrà trovare un nuovo cavallo in grado di contendere la leadership della coalizione a Giuseppe Conte e Elly Schlein, e Ruffini sotto sotto spera di essere lui.

Lista torinese in arrivo

Sul piano locale, l’obiettivo è più concreto: presentare ufficialmente la lista a settembre-ottobre, in tempo utile per costruire un’offerta civica e moderata in vista delle prossime comunali, in programma nella primavera del 2027. L’ambizione è quella di riequilibrare il baricentro della coalizione che sostiene il sindaco Stefano Lo Russo, giudicata troppo spostata verso la sinistra di Avs – anche alla luce di episodi divisivi come le vicende legate ad Askatasuna e la delibera sulle case sfiffe Vuoti a Rendere – con maggiore attenzione a sicurezza, sviluppo economico e tutela del commercio.

Chiavarino vuole soprattutto evitare di ripetere lo sbiadito copione del 2021, quando la Lista civica Lo Russo – nella quale era stato eletto lui stesso – si frantumò quasi subito dopo le elezioni: la consigliera Elena Apollonio di Demos e il collega Silvio Viale di +Europa, entrambi in Sala Rossa sotto lo stesso simbolo, presero rapidamente strade diverse. «Bene fare percorsi con persone con lo stesso retroterra», dice oggi l’assessore. Un obiettivo condivisibile. Anche se il retroterra in questione, a guardare bene le biografie, risale alla Prima Repubblica.