Osapp, a Torino carcere fuori controllo

Di carcere di Torino "fuori controllo" parla il sindacato di polizia penitenziaria Osapp dopo due episodi di violenze da parte dei detenuti nel giro di poche ore. Il primo caso si è verificato nella sezione femminile, dove una reclusa italiana di 26 anni ha dato in escandescenze al punto da rendere necessario l'intervento di numerose unità del personale: neppure la presenza di sette agenti e del coordinatore in servizio era stata sufficiente, nell'immediato, a contenere la situazione. La giovane donna è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria, dove è risultata positiva alla ketamina. Nel padiglione B un detenuto che nei giorni precedenti si era reso responsabile di un'aggressione ha appiccato un incendio. "Non si tratta più - commenta Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp - di episodi isolati, ma di evidenti segni di cedimento del sistema. Da tempo denunciamo la situazione fuori controllo a Torino". L'Osapp ricorda che nella sezione femminile una detenuta è risultata positiva al Fentanyl e che nel padiglione B "i detenuti si sono organizzati in forme di autogesione".