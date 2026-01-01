Ruffino, congresso di Azione a Torino sarà punto di partenza

"Una stagione congressuale è sempre impegnativa. Ancora di più lo è per una forza politica come Azione che i congressi li costruisce attorno a piattaforme di concretezza, con lo sguardo rivolto a cercare soluzioni innovative e di ampio respiro ai problemi quotidiani". Lo ha dichiarato Daniela Ruffino, deputata e segretaria di Azione in Piemonte, a margine dell'assemblea città metropolitana di Torino. "Parole come lavoro, Europa, sanità - osserva - non hanno un significato particolare se non si rivestono di indicazioni, percorsi e suggestioni sui modi nuovi di lavorare, sulle risposte flessibili e personalizzate ai problemi della salute o sulle strade nuove per declinare un europeismo altrimenti polveroso di retorica. Azione non rinuncia al ruolo di guastatore delle comode rendite di posizione di un bipolarismo utile solo ai grandi partiti, che è dannoso per gli interessi degli italiani". "Il congresso che si terrà nella città di Torino nel mese di maggio - sottolinea Ruffino - deve rappresentare insieme un punto di arrivo e di partenza. Perché da un lato si definisce il perimetro della presenza di Azione a Torino e, dall'altro, si pone la base per consolidare un lavoro condotto con passione e impegno dai tanti amici, ragazze e ragazzi, che in Azione hanno scommesso come la migliore leva per il futuro".