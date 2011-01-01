Cuneo inaugura il nuovo sferisterio

Dopo un anno di lavori la città di Cuneo inaugura uno sferisterio tutto rinnovato grazie a un contributo da 500mila euro della Fondazione Crc. Oltre al rifacimento delle murature esterne e della tribuna da 980 posti sono stati rifatti per intero il terreno di gioco, il muro d'appoggio e la rete metallica. "Abbiamo uno degli appoggi più alti della Serie A, permetterà giocate spettacolari" dice il progettista Luca Selvini, presente all'inaugurazione del nuovo impianto insieme al presidente della Subalcuneo Agostino Toscano, alla sindaca Patrizia Manassero e agli assessori regionali Paolo Bongioanni e Marco Gallo. Lo sferisterio mantiene la sua intitolazione a Francesco Capello, storico presidente della Subalcuneo, al quale è dedicata anche la tribuna d'onore. L'altra tribuna è stata intitolata a Mario Pasquale, massimo esperto di statistiche sportive della pallapugno, venuto a mancare nel 2024. Nel pomeriggio l'impianto ospiterà il trofeo San Bernardo, triangolare tra la Subalcuneo, il Ceva e il San Biagio che vede il debutto ufficiale di Massimo Vacchetto con la maglia da capitano della squadra di casa.