Un anno fa trapianto cuore, ora corre Mezza Maratona

Un anno fa è stato sottoposto d'urgenza a un trapianto di cuore, oggi si prepara a correre la Mezza Maratona di Torino. E' la storia di Damiano, 49enne runner amatoriale, che nel 2025 rischiò di essere travolto da una miocardite fulminante. e fu salvato, nel capoluogo piemontese, dagli specialisti dell'ospedale Molinette. Il 19 aprile (data che coincide con la Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti 2026) sarà presente all'appuntamento con i 21 km del tracciato insieme ad alcuni medici del presidio sanitario, che prenderanno parte alla gara "per testimoniare tutti insieme - spiegano dalla Città della Salute - come l'attività fisica sia uno strumento fondamentale per la salute". Damiano aveva accusato un dolore al petto durante una corsa di quelle che sosteneva abitualmente. Nel giro di pochi giorni fu diagnosticata la miocardite fulminante "a cellule giganti". In attesa del trapianto si rese necessario il supporto dell'Ecmo (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation), la macchina per la circolazione extracorporea. Dopo l'operazione riprese ad allenarsi anche insieme ad alcuni medici dell'équipe del professor Mauro Rinaldi e, in particolare, con il dottor Matteo Giunta. "Per me - dichiara il runner - tornare a correre e partecipare a questa gara significa chiudere il cerchio che si era aperto proprio un anno fa". "Con la sua storia - è il commento della Città della Salute - Damiano testimonia la possibilità di tornare ad una vita normale dopo un trapianto, anche grazie allo sport. Si tratta di un traguardo importante per una persona che ha avuto la sua esperienza e conferma l'importanza dello sport a livello terapeutico".