Lega, legge per dichiarare terroristi Antifa e anarchici

"Oggi a Roma sono stati fermati dalle Forze dell'Ordine 91 manifestanti aderenti a movimenti anarchici, che nonostante il divieto della Questura volevano commemorare i due criminali morti mentre preparavano una bomba nel casolare di Parco degli acquedotti a Roma. Tolleranza zero contro questi complici dei terroristi anarchici: è in arrivo la nuova legge Antifa della Lega che sto per depositare come primo firmatario, che definirà gli Antifa, che nulla hanno a che vedere con il vero antifascismo, organizzazioni terroristiche e metterà al bando le associazioni anarchiche e i gruppi militanti antagonisti estremisti che con le loro azioni violente mettono a repentaglio la sicurezza e la stabilità del nostro Paese". Lo afferma in una nota Eugenio Zoffili, capogruppo della Lega in commissione Difesa alla Camera e vicepresidente dell'Assemblea parlamentare Osce.