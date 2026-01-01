Lollobrigida, "elezioni anticipate? Non mi risulta"

"Non mi risulta ci saranno elezioni anticipate". Così il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine del 'Forum della Cucina italiana', che si tiene oggi e domani nella tenuta di Bruno Vespa a Manduria per celebrare il patrimonio culinario italiano con un'iniziativa in collaborazione con il ministero degli Esteri e l'agenzia Ice. "Sinceramente - ha risposto a chi gli chiedeva se il suo incarico al ministero fosse in discussione in caso di rimpasto di governo -, non ho mai temuto nulla di questa natura, nel senso che non è un fatto personale. Se dovesse servire il mio posto è sempre a disposizione. Non mi pare che ci sia questo tipo di richiesta da parte di nessuno e, al di là di questo, non è che si stia parlando di rimpasti di natura epocale. Si starà ragionando su come anche affrontare la vicenda legata al ministero del Turismo dove ci sono state le dimissioni della collega Santanchè. Sul resto non credo sia né la sede né il momento per discutere".