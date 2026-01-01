Musica e sport, in 14 mila alla Deejay Ten di Torino

Sono stati 14 mila oggi a Torino i partecipanti alla prima tappa del 2026 della Deejay Ten, la corsa podistica non competitiva ideata da Linus e promossa da Radio Deejay che da più di vent'anni mobilita centinaia di migliaia di persone in tutta Italia. Una fiumana di runner, appassionati e famiglie ha percorso le strade del centro cittadino indossando le magliette - firmate Adidas - di colore verde acqua per la 10 km e di colore rosa per la 5 km. Grande è stata l'affluenza al Deejay Village allestito in piazza Castello, che per due giorni ha offerto musica e intrattenimento per tutti. A dare il via corsa è stato Linus, direttore artistico ed editoriale della radio, accanto al sindaco Stefano Lo Russo e all'assessore comunale allo sport, Domenico Carretta. Dopo la tappa torinese la Deejay Ten approderà a Bari il 19 aprile, proseguirà a Treviso il 17 maggio e arriverà a Milano per il gran finale il 4 ottobre. La Deejay Ten Torino è stata organizzata con il contributo di Adidas, Fiat, Amadori, Altograno, Cardioritmon, Cisalfa Sport, Felicia, Monge, S.Bernardo, e l'apporto della Città di Torino, dell'associazione Premio Nebiolo e di Koass Milano.