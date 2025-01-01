TEMPESTA SUL NORD

Piemonte sotto attacco dal Sud. Cordone sanitario sull'Autonomia

Il fronte (trasversale) del Meridione contro maggiori poteri alle Regioni alza il tiro. Un documento della Campania pone una pesante ipoteca sulle intese annunciate da Cirio, Fontana, Bucci e Stefani. La Sanità nel mirino di Fico. Vacilla l'ultima riforma rimasta?

Il Sud alza il tiro e spara calibri pesanti in direzione Nord contro l’autonomia. Assenza dei presupposti per procedere con le intese tra il Governo e il quartetto di testa delle Regioni – Lombardia, Liguria, Veneto e Piemonte – con conseguente richiesta di sospendere ogni procedura.

È questo, in estrema sintesi, il contenuto di un documento della Regione Campania che lo Spiffero ha potuto leggere e che riaccende uno scontro mai sopito tra le Regioni del Mezzogiorno e quelle che rappresentano l’avamposto nordista verso il rafforzamento di una serie di competenze, così come previsto dalla legge scritta dal ministro della Lega Roberto Calderoli.

Le venti pagine del documento, predisposto dall’ufficio di gabinetto del governatore campano Raffaele Fico, arrivano dopo che lo scorso 18 febbraio il Consiglio dei ministri aveva approvato gli schemi di intesa preliminare per le quattro Regioni del Nord e dopo la successiva riunione tecnica del 10 marzo, propedeutica al parere in Conferenza Unificata. Già in quella sede era emerso un segnale deciso di critica, con la denuncia di una “lacunosità della documentazione a supporto degli schemi di intesa”, avanzata dalla Puglia, la cui guida è passata all’inizio dell’anno da Michele Emiliano ad Antonio Decaro, restando saldamente nelle mani del Partito Democratico.

Da De Luca a Fico

Ed è un altro presidente fresco di investitura, come il pentastellato Roberto Fico, già presidente della Camera, a perpetrare – attraverso i suoi uffici – la linea dura nei confronti dell’autonomia rafforzata già tenuta dal suo predecessore Vincenzo De Luca.

Come l’ex governatore del Pd, anche il suo successore mette nel mirino soprattutto i previsti spazi di manovra nell’ambito della sanità, cuore della riforma-bandiera della Lega. Unica delle tre riforme ancora in piedi, dopo la bocciatura di quella sulla giustizia arrivata con il referendum e l’eclissi del premierato tanto caro a Giorgia Meloni e al suo partito.

Il documento elaborato a Palazzo Santa Lucia evidenzia come, negli schemi di intesa sul versante della “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”, sia previsto che “le Regioni possano individuare tariffe di rimborso e remunerazione differenti da quelle nazionali (…) istituire e gestire fondi sanitari integrativi, destinare agli enti del sistema sanitario regionale risorse finanziarie aggiuntive per assunzioni di personale e per incrementare le prestazioni aggiuntive”.

Su questi aspetti, quella della Campania non è certo una voce isolata nel Sud, dove il fronte contrario all’autonomia è trasversale, coinvolgendo forze di maggioranza e opposizione. Lo conferma anche l’atteggiamento critico del governatore calabrese di Forza Italia Roberto Occhiuto.

Stipendi diversi in corsia

Nutrito e puntuale l’elenco degli esempi contenuti nel dossier campano sulle possibili conseguenze delle intese verso cui si sta incamminando il Piemonte insieme alle altre tre Regioni del Nord.

“La possibilità di incrementare le retribuzioni o i corrispettivi delle prestazioni erogate dal comparto privato porterà con ogni probabilità a meccanismi di dumping sociale, in quanto la maggiore disponibilità economica consente la selezione delle migliori professionalità e dei servizi”. Inoltre, “i cittadini sarebbero ancora più invogliati a spostarsi verso le regioni con una sanità migliore (ovvero dove si concentra personale più specializzato, attratto da retribuzioni maggiori), con il conseguente peggioramento dei saldi di mobilità sanitaria (nonostante quanto previsto dall’articolo 2 dello schema di intesa, che resta una dichiarazione di principio, non essendo possibile limitare la libertà di spostamento dei cittadini sul territorio)”.

Un altro possibile effetto, secondo la tesi della Regione presieduta dall’ex presidente della Camera, è che “potrebbero generarsi contenziosi con le aziende private che erogano servizi per il sistema sanitario, in presenza di prestazioni identiche a prezzi differenti tra le regioni (uno dei motivi per cui oggi, per determinate prestazioni, esiste una tariffa unica nazionale)”.

“Gravissime criticità”

Il dossier parla di “gravissime criticità – sempre per quanto riguarda la sanità – rilevate negli schemi di intesa (…) tali da inficiare il passaggio alle successive fasi procedimentali e, pertanto, da non consentire l’espressione di un parere positivo”.

Insomma, un cordone sanitario che il Sud stringe sul Nord, ricordando che “la materia della tutela della salute, rispetto alla quale si propone il riconoscimento di una forma di autonomia differenziata, non può essere sottratta alla preliminare definizione dei Lep”, ovvero i livelli essenziali di prestazione. Proprio la loro assenza in queste prime intese ha già portato la riforma Calderoli davanti alle forche caudine della Corte costituzionale.

Fondi sanitari integrativi

Tema scottante quello, già accennato, dei fondi integrativi: se per il governatore del Veneto Alberto Stefani rappresentano un’opportunità capace di portare nella sua regione 300 milioni in più, al Sud vengono visti come il rischio concreto di uno “spostamento delle risorse e dell’attenzione politica verso il segmento integrativo”, cioè verso il privato, oltre che di “un’accentuazione dei divari territoriali”.

Il passo di Cirio

Un quadro diametralmente opposto a quello sostenuto al Nord dalle Regioni governate dal centrodestra che, in un contesto in cui le riforme del programma del Governo Meloni vengono bocciate dal referendum o accantonate per ragioni tattiche, rischia di ridimensionare entusiasmi e aspettative.

La richiesta della Campania è chiara: “La sospensione di ogni intesa fino alla completa definizione e al finanziamento dei Lep e all’adozione di criteri di riparto basati sull’effettivo bisogno di salute”.

Uscendo da Palazzo Chigi, Alberto Cirio aveva salutato il via libera del Governo alle pre-intese come “un passo importante”. Ora, però, qualche suo collega tenta lo sgambetto.