Cuneo, cadavere di una donna in un'auto incendiata

Il cadavere di una donna è stato trovato stamane all'interno di un'auto andata a fuoco nella notte nelle campagne di Cuneo. Il ritrovamento è avvenuto in località San Benigno, a circa mezzo chilometro dal cimitero frazionale. La polizia ha provveduto a effettuare i rilievi dopo essere stata allertata dai vigili del fuoco che avevano estinto il rogo e messo in sicurezza l'area, rinvenendo il corpo nell'abitacolo. Non è chiaro, al momento, se si sia trattato di un omicidio o di un suicidio. Le generalità della vittima, già identificata, non sono ancora state rese note.