Polizia al parco Sempione di Torino, operazione contro il degrado

È in corso da questa mattina un'operazione della polizia di Stato al parco Sempione, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia Nord di Torino. L'attività, disposta dal questore Massimo Gambino, si inserisce nei servizi che vengono effettuati con cadenza ormai settimanale nella zona per contrastare degrado e criminalità. Sul posto, in via Cigna, sono impegnati agenti del Reparto mobile, unità cinofile, personale del commissariato di zona e dell'Ufficio Immigrazione. Al momento sono già state identificate circa 20 persone. In corso anche lo sgombero delle tende presenti nell'area, utilizzata come bivacco da persone tossicodipendenti. Un intervento analogo era stato effettuato lo scorso 4 marzo. L'operazione anticipa l'entrata in vigore, da domani, delle sei zone a vigilanza rafforzata previste con il nuovo decreto sicurezza, tra cui figura anche il quartiere Barriera di Milano.