Torino, in calo le occupazioni di alloggi di edilizia popolare

A Torino negli ultimi tre anni le occupazioni abusive di alloggi di edilizia popolare sono state 162, con un trend in calo, da 64 nel 2023 a 40 nel 2025. I dati sono stati illustrati in Consiglio comunale dall'assessore alla Polizia locale, Marco Porcedda, in risposta a un'interpellanza del capogruppo Pd Claudio Cerrato. "Le tentate occupazioni - spiega - sono rimaste più o meno stabili, da 32 nel 2023 a 33 del 2025, 103 nel triennio sventate, mentre gli alloggi recuperati sono passati da 74 nel 2023 a 97 del 2025, per un totale di 254 nel triennio". Alla data del 24 febbraio risultavano 118 occupazioni in atto, di cui 78 di proprietà di Atc e 40 di proprietà del Comune. Infine, secondo i dati forniti da Atc nell'ultimo anno 60 degli alloggi recuperati sono stati messi in lavorazione o già consegnati ai Comuni per la riassegnazione. "Come già riferito dal presidente Atc in Commissione - conclude l'assessore - per ripristinare gli alloggi l'Agenzia spende in media tra i 10 e i 20mila euro ad appartamento, e oltre ai costi diretti vanno considerati i danni indiretti".