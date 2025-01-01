Verini (Antimafia), alle cene con i dirigenti Dap al ristorante le mafie ascoltavano?

"All'ufficio di presidenza come opposizioni abbiamo posto l'esigenza di far partire le audizioni sul caso Delmastro il più velocemente possibile. Il sottosegretario che non è indagato e quindi può essere tranquillamente audito. Inoltre ho posto come Pd anche il tema del Dap e delle scorte, quindi su chi vigilava sulla sicurezza anche dello stesso sottosegretario. Ma com'è possibile che una persona che dice di essere minacciata dalle mafie possa frequentare determinati ambienti e ristoranti gestiti di fatto dalla mafia? Chiediamo chiarezza e un'audizione anche su questo. Infine, chi ci dice che durante le cene con i dirigenti del Dap quanto veniva detto in libertà non sia stato ascoltato da cimici o telecamere che magari le mafie come il clan Senese mettevano nel loro locale? Insomma, ci sono elementi inquietanti. Per questo chiediamo che si proceda al più presto possibile, senza nessuna dilazione". Così il capogruppo del Pd in commissione Antimafia, Walter Verini.