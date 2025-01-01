Riunione politica della Lega, anche Zaia in via Bellerio

È arrivato anche Luca Zaia in via Bellerio, a Milano, per la riunione della segreteria politica della Lega convocata dal segretario Matteo Salvini. Con lui, oltre allo stesso Salvini, sono presenti tra gli altri anche il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e quello per le Autonomie Roberto Calderoli, il vicesegretario del Carroccio Claudio Durigon, il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, quello del Veneto, Alberto Stefani, e i capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.