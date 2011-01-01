Garante Privacy sanzione Intesa Sanpaolo per 31,8 milioni

Il Garante Privacy ha irrogato una sanzione di 31,8 milioni di euro a Intesa Sanpaolo S.p.A. "per gravi carenze nella sicurezza dei dati personali, dovute all'inadeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate". L'istruttoria dell'Autorità, avviata a seguito del data breach notificato dalla banca nel luglio 2024, ha accertato - spiega una nota - che "un dipendente ha avuto accesso, senza giustificato motivo, alle informazioni bancarie di 3.573 clienti, effettuando oltre 6.600 consultazioni tra il 21 febbraio 2022 e il 24 aprile 2024". E questi "accessi indebiti non sono stati rilevati dai sistemi di controllo interni".