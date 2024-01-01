Gorno Tempini, positive prospettive industria nonostante incertezze

"Le prospettive dell'industria dal nostro punto di vista rimangono, nonostante le incertezze, positive". Così il presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini, a margine della presentazione del libro 'Famiglie e risparmio' al Collegio Carlo Alberto a Torino. "Non dobbiamo nasconderci che quello che sta succedendo avrà degli impatti - ha aggiunto -, il costo dell'energia è sotto gli occhi di tutti, ma quello italiano, e il Piemonte fa parte di questo, rimane un sistema produttivo che è riuscito nel corso degli anni a trasformarsi e a rimanere competitivo. Quello che io continuo a ricordare è che noi abbiamo sovravanzato Paesi come il Giappone dal punto di vista dell'export, quindi l'industria e la manifattura rimangono la spina dorsale di questo Paese, a fianco del quale c'è un mondo di servizi che si sta sviluppando in modo molto importante. Quindi, al di là del fatto che stiamo vivendo un momento difficile, io sono fiducioso sul fatto che si abbiano le risorse per riuscire a superare anche questi ostacoli".