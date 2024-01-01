Asl Vco, al via progetto per sistema di ricerca applicata

Mira a strutturare un sistema organizzato di ricerca applicata il Progetto ricerca professioni sanitarie avviato dall'Asl Vco. Negli ultimi anni, il rafforzamento nelle professioni sanitarie della cultura dell'Evidence based practice (Ebd, cioè la pratica basata sulle evidenze) è diventato un obiettivo strategico per garantire qualità, appropriatezza e sostenibilità dei percorsi assistenziali. Tuttavia persistono criticità legate alla traduzione delle conoscenze scientifiche in pratica assistenziale quotidiana: è in questo contesto che si inserisce l'iniziativa dell'Asl Vco avviata nel novembre 2025. Elemento centrale del percorso è l'introduzione del modello Journal Club (Jc) come strumento sistematico di analisi, discussione e traduzione delle evidenze in comportamenti assistenziali appropriati. In particolare si è dato avvio al modello organizzativo 'Jc delle professioni sanitarie nell'Asl Vco'. Un modello che non vuole solo diffondere la ricerca, ma anche creare cultura della ricerca, favorendo la collaborazione tra professionisti, la nascita di progetti migliorativi locali e può rappresentare il primo passo per l'implementazione di studi interni. Il percorso ha mostrato alcuni elementi facilitanti: un approccio multiprofessionale, un supporto metodologico e un'integrazione con la rete regionale della ricerca. L'avvio della prima sessione di Jc rappresenta dunque un passaggio cruciale verso la piena operatività del sistema. Tra le prospettive future ci sono la valutazione dell'impatto dei Jc sulla pratica assistenziale, il consolidamento della partecipazione del personale e la divulgazione più capillare dei contenuti di ogni sessione.