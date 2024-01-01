Barba Navaretti, nei momenti di volatilità bisogna evitare passi azzardati

"Nei momenti di volatilità è fondamentale stare tranquilli e non fare passi azzardati, perché poi la volatilità, questa è l'esperienza storica, passa". Lo ha detto il presidente di Fondazione Collegio Carlo Alberto, Giorgio Barba Navaretti, a margine della presentazione del libro 'Famiglie e risparmio' realizzato per i 185 anni di Cassa depositi e prestiti. "Certamente questa - ha spiegato - è una situazione molto grave e non sappiamo se avrà degli effetti di breve o di lungo periodo, perché non sappiamo quanto durerà questa situazione di guerra in Medio Oriente. Se effettivamente durerà poco, la situazione si risolverà abbastanza in fretta e senza grossi danni, se dovesse durare molto di più, la questione diventerebbe più seria, perché allora si innesterebbe un problema di inflazione, che tocca molti sistemi produttivi e questo sarebbe un problema". Secondo Barba Navaretti, "è classico che nelle fasi di difficoltà le famiglie, i consumatori siano più prudenti e quindi i risparmi possano aumentare. Dall'altra parte, ovviamente, in situazioni come questa le famiglie potrebbero avere necessità di utilizzare i propri risparmi. Sono proprio questi aumenti di volatilità che permettono in qualche modo di prevenire o di ridurre l'impatto di choc troppo forti e il risparmio ha proprio questa funzione".