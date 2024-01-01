Spazio: 1,5 miliardi per Torino

"L'annuncio del Ministro Urso da Washington conferma l'attenzione straordinaria verso la città di Torino: il primo modulo abitativo della stazione lunare sarà realizzato dalle imprese del nostro distretto industriale. Con un investimento da un miliardo e mezzo di euro il ministro Urso proietta l'eccellenza torinese nel futuro e nello spazio. Orgogliosi del Made in Italy e di Torino, che viene sostenuta dal governo affinché si confermi capitale dell'aerospazio. Grazie alla visione del Governo Meloni, le nostre tecnologie permetteranno agli astronauti di operare sulla Luna in piena sicurezza. Una vittoria industriale che porta innovazione e lavoro direttamente a casa nostra e sviluppo per le sfide future". Così in una nota il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia della Camera dei deputati, Augusta Montaruli.