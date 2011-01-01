Aeroporto Torino, 63,5 milioni i ricavi 2025 (+4,7%), utile netto 6,8 milioni

Nel 2025 i ricavi totali netti consolidati del gruppo Sagat, la società che getsisce l'aeroporto di Torino, ammontano a 63,5 milioni di euro, in aumento del +4,7% rispetto al 2024. I ricavi aviation netti si attestano a 26,9 milioni di euro 2 (+1,8%), mentre i ricavi extra-aviation crescono del +11,4%, sostenuti dall'incremento dei volumi di traffico e dallo sviluppo delle attività commerciali e dei servizi. Il bilancio consolidato e quello della capogruppo sono stati approvati dal consiglio di amministrazione. L'ebitda consolidato raggiunge 11,9 milioni di euro, mentre il risultato netto si attesta a 6,8 milioni di euro, includendo l'effetto positivo della componente straordinaria, pari a 4 milioni di euro, legata alla cessione della partecipazione detenuta in Aeroporto di Bologna. Nel corso dell'esercizio 2025 gli investimenti del gruppo Sagat sono stati pari a 11,1 milioni di euro, principalmente destinati all'ammodernamento delle infrastrutture, alla sostenibilità ambientale, all'efficienza energetica, alla digitalizzazione e al rafforzamento della cybersecurity. La posizione finanziaria netta del Gruppo, calcolata come disponibilità liquide al netto dei debiti finanziari, si attesta a -7,4 milioni di euro. Nel 2025 l'Aeroporto di Torino ha trasportato 5.006.169 passeggeri, registrando un incremento di 312.192 passeggeri, pari al +6,7% rispetto al 2024 e al +26,7% rispetto al 2019, anno pre-pandemico. Il segmento internazionale ha rappresentato il 52% del traffico complessivo, crescendo dell'8,2%, mentre il segmento nazionale, pari al 48%, ha registrato un aumento del +5,3%.