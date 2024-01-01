Amministrative, nel Torinese oltre 20 Comuni al voto

Nel Torinese le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio coinvolgono 23 Comuni. Lo ricorda la Prefettura di Torino, che ha convocato i comizi per l'elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali. Fra i Comuni che andranno al voto figurano Moncalieri, Venaria Reale, Alpignano, Castellamonte e Givoletto, ma anche Sestriere, Valperga e Venaus. Le altre amministrazioni coinvolte dalla tornata amministrativa sono San Giusto Canavese, Baldissero Canavese, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Isolabella, Montalenghe, Monteu da Po, Novalesa, Osasio, Parella, Rivalba, Samone, Torre Canavese, Virle Piemonte, e Vistrorio. Si voterà domenica dalle 7 alle 23, e luedì dalle 7 alle 15. L'eventuale ballottaggio si terrà domenica 7 giugno e lunedì 8 giugno.