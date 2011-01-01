Conclusa sperimentazione navetta a guida autonoma

Si è conclusa con oltre 1.100 chilometri percorsi, più di 450 corse effettuate e circa mille utenti coinvolti la sperimentazione della navetta autonoma AuToMove a Torino nell'ambito del Living Lab ToMove. Una conclusione che "non rappresenta un punto di arrivo, ma un passaggio fondamentale", ha detto il sindaco Stefano Lo Russo in apertura dell'evento 'Mobilità autonoma: il futuro si disegna a Torino', sottolineando che "i numeri dimostrano che la guida autonoma può essere testata con successo nel tessuto urbano reale". "Oggi - ha aggiunto - abbiamo dati, competenze e un ecosistema che ci consentono di fare un passo avanti, ossia trasformare queste sperimentazioni in servizi reali integrati nel trasporto pubblico". Il servizio ha visto una navetta elettrica operare su un percorso di 3 chilometri tra il Campus Einaudi, corso Tortona e Lungo Dora Siena. Un migliaio gli utenti trasportati, sia attraverso prenotazioni individuali sia nell'ambito di iniziative di coinvolgimento e attività didattiche. Fra febbraio e marzo di quest'anno sono stati organizzati 15 eventi di coinvolgimento, con circa 300 persone tra cui 180 studenti e 25 utenti vulnerabili coinvolti. Proprio a fronte di risultati come questi, nel mese di dicembre Torino si è candidata a diventare città-laboratorio in Europa per la guida autonoma, con l'obiettivo di diventare il fulcro della sperimentazione continentale, facendo leva su un ecosistema dell'innovazione che unisce ricerca accademica, industria e pubblica amministrazione.