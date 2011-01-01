Sindaco di Biella ribadisce, non togliamo la cittadinanza a Mussolini

In Consiglio comunale stasera a Biella è stata presentata una nuova richiesta di revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. A presentarla è stato il consigliere del Movimento 5 Stelle Karim El Motarajji. E' la seconda volta che viene avanzata questa proposta e il sindaco Marzio Olivero ha ribadito il suo "No". "Su questa vicenda ha già votato il consiglio - ha spiegato durante la seduta -. E in secondo luogo non lo faccio così da dare a voi (riferendosi all'opposizione di centro sinistra) di ripresentarla ogni anno".