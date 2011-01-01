Le 5 Forchette, a Biella non si dimette l'assessore Paraggio

A Biella l'assessore Amedeo Paraggio non si dimette. Era stato coinvolto, ma non da socio, nel caso della società Le 5 Forchette che controllava il ristorante di Roma finito nel mirino della Direzione distrettuale antimafia. Se il collega di giunta Cristiano Franceschini, socio nella società, ha presentato le dimissioni, Paraggio è rimasto al suo posto. Ha spiegato di non poter entrare nei dettagli, ma ha confermato che nel suo studio era domiciliata la società fondata nel dicembre 2024. "Resto qui a testa alta - ha detto - la nostra è una amministrazione trasparente e pulita. Non ci facciamo intimidire da chi confonde politica con diffamazione. Respingo in modo netto qualsiasi tentativo di associare la mia persona, la mia attività professionale a contesti di illegalità".