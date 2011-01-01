Fiat lancia progetto con giovani designer per la city car del futuro

Fiat guarda al futuro della mobilità urbana e coinvolge la nuova generazione di creativi in un ambizioso progetto di design dedicato all'auto compatta di domani. L'iniziativa mette in rete il marchio con un gruppo di talentuosi studenti provenienti da due eccellenze italiane, lo IED Istituto Europeo di Design di Torino e ISIA Roma Design, con l'obiettivo di reinterpretare i valori fondanti del brand: compattezza, forte personalità e un DNA stilistico immediatamente riconoscibile. Il percorso proposto agli studenti - precisa una nota - è completo e immersivo: dalla fase di ricerca iniziale alla costruzione di moodboard, fino agli schizzi progettuali, allo sviluppo di modelli e alla narrazione finale del concept. Un processo che mira non solo al risultato, ma anche alla valorizzazione delle tappe creative che portano alla nascita di un'idea. Cuore del progetto è il dialogo tra tre generazioni del design automobilistico. A guidare i giovani sono due figure di riferimento: Giorgetto Giugiaro, tra i più influenti designer della storia dell'auto, e François Leboine, Head of Design Fiat, interprete dell'evoluzione contemporanea del marchio. Le loro visioni e competenze accompagneranno gli studenti nel ripensare la mobilità urbana in chiave innovativa. Agli aspiranti designer è stato chiesto di ispirarsi alla filosofia "Less is more", principio cardine della tradizione Fiat, per esplorare nuove soluzioni in termini di spazio, peso e materiali. L'obiettivo è sviluppare un veicolo urbano autentico, funzionale e accessibile, ma anche capace di trasmettere emozione e identità. A documentare l'intero progetto sarà anche una troupe cinematografica, che offrirà uno sguardo dietro le quinte sul processo creativo e sull'energia che anima i partecipanti. Una giuria selezionerà infine tre finalisti, che presenteranno i loro lavori in un evento esclusivo organizzato da Fiat durante la Milano Design Week, in programma dal 20 al 26 aprile.