Juve festeggia i 50 anni di John Elkann, "giornata speciale"
"La Juventus augura un felice cinquantesimo compleanno a John Elkann": così il club bianconero in una nota ufficiale per festeggiare i 50 anni del numero uno di Exor. "Nato il 1 aprile 1976, l'attuale amministratore delegato di Exor e presidente di Stellantis, Ferrari e della Fondazione Giovanni Agnelli, celebra oggi - mercoledì 1 aprile 2026 - un compleanno importante. Tutto il club si unisce per augurargli una giornata speciale. Tantissimi auguri" si continua a leggere sul sito della società bianconera.