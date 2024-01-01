Buzzi, fatturato a 4,5 miliardi (+4,8%) nel 2025

Il Cda di Buzzi, gruppo che produce cemento, calcestruzzi preconfezionati, aggregati naturali di Casale Monferrato (Alessandria) ha approvato i risultati dell'esercizio 2025. Il fatturato consolidato è cresciuto a 4.518,8 milioni (+4,8%). Il margine operativo lordo si è attestato a 1.236,6 milioni (-3,1%). Solida generazione di cassa, con un flusso operativo di 1.167 milioni (1.178 nel 2024), a sostegno di investimenti industriali, operazioni straordinarie e una più generosa remunerazione degli azionisti, attraverso i programmi di buyback. La posizione finanziaria netta del gruppo a fine 2025 si è attestata a 1.130,9 milioni, in aumento rispetto ai 755,2 del 2024. Nel corso dell'esercizio la società ha distribuito dividendi per 126,7 milioni. Gli investimenti complessivi hanno raggiunto 591,1 milioni, di cui 166,2 destinati a partecipazioni societarie, con l'acquisizione della quota di controllo di Gulf Cement Company negli Emirati Arabi Uniti, l'acquisto della residua minoranza in Nacional Cimentos Paraíba in Brasile e l'ingresso con una quota del 25% in Alpacem Zement Austria. Gli investimenti industriali sono ammontati a 421,6 milioni, di cui circa 90 per iniziative di decarbonizzazione e al miglioramento delle performance ambientali. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2025, comprensivo della quota di pertinenza degli azionisti terzi, si è attestato a 7.137,7 milioni, in crescita rispetto ai 6.606,1 di fine 2024. Guardando al bilancio individuale della capogruppo Buzzi, la posizione finanziaria netta a fine esercizio evidenzia un indebitamento di 208,6 milioni rispetto ai 556,3 del 31 dicembre 2024.