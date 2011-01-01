Pasqua, da oggi a martedì 60 milioni di veicoli su strade e autostrade

Per le festività pasquali sono previsti circa 60 milioni di veicoli da oggi a martedì 7 aprile sulla rete Anas, società del gruppo Fs. Rispetto al normale andamento del traffico oggi si stima una crescita dell'8%; domani, giovedì 2 aprile, è previsto un incremento del 10% e venerdì 3 aprile del 3%. A partire da sabato 4 aprile, invece, i traffici subiranno una riduzione fino al -5% rispetto a quelli di un normale sabato di inizio primavera. Per la domenica di Pasqua è previsto un calo del -15% circa, con punte fino al -23% sugli itinerari di lunga percorrenza al Nord. Una lieve riduzione dei transiti è attesa anche nelle regioni settentrionali per la giornata di Pasquetta con variazioni che raggiungono circa il -11% rispetto a un lunedì feriale. In crescita, invece, nel Lunedì dell'Angelo, gli spostamenti di breve percorrenza per le gite fuori porta verso le località di mare, con variazioni che vanno dal circa +10% del Centro al +17% della Sardegna, fino al +25% del Sud. Un incremento dei transiti è previsto per il 7 aprile: si stima una crescita dell'11% rispetto a un normale martedì. Le destinazioni preferite dai turisti si confermano le regioni del Centro e del Sud con particolare attenzione alle mete di mare. Per i rientri verso le grandi città il traffico si concentrerà lungo le maggiori direttrici tra martedì 7 e mercoledì 8 aprile. Ecco alcuni degli itinerari interessati: l'Autostrada A2 del Mediterraneo, il Grande Raccordo Anulare nel Lazio, la strada statale 1 Aurelia, la strada statale 16 Adriatica, la strada statale 106 Jonica e la strada statale 18 Tirrenia Inferiore. Per favorire gli spostamenti la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa venerdì 3 aprile dalle 14 alle 22, sabato 4 aprile dalle 9 alle 16, domenica 5 e lunedì 6 aprile dalle 9 alle 22. In vista del controesodo, nella giornata di martedì 7 dalle 9 alle 14. "In queste festività caratterizzate da spostamenti di breve e media percorrenza - afferma l'Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme - chiediamo a chi si mette in viaggio di rispettare i limiti di velocità, le distanze tra i veicoli ed evitare qualsiasi tipo di distrazione alla guida innanzitutto con l'uso del cellulare".