Prefetto di Torino, prorogata zona a vigilanza rafforzata di Chivasso

Il Prefetto di Torino ha prorogato la zona a vigilanza rafforzata nel centro di Chivasso. A darne notizia l'amministrazione comunale: "La precedente proroga è scaduta il 20 marzo, ma le valutazioni condivise con le forze dell'ordine hanno reso opportuno un ulteriore periodo di applicazione delle misure straordinarie per tre mesi a partire da giovedì 2 aprile". Il nuovo provvedimento prevede anche l'applicazione dell'ordine di allontanamento rivolto ai soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per reati contro la persona, il patrimonio, stupefacenti o armi, qualora si rendano protagonisti di comportamenti violenti, minacciosi o molesti. Le zone coinvolte comprendono via Roma, piazza Garibaldi, via Caluso, piazzale Ceresa, via Ceresa, piazzale Movicentro, via Italia. "Desidero ringraziare il Prefetto per l'attenzione costante riservata alla nostra città e per la disponibilità dimostrata nel valutare le esigenze del territorio", ha dichiarato il sindaco Claudio Castello.