Chiude la libreria cattolica di corso Matteotti a Torino

Chiude la libreria cattolica di corso Matteotti 11 a Torino, La Rosa Blu. Lo rende noto l'Arcidiocesi di Torino, che spiega: "I costi di gestione non sono più sostenibili dall'omonima cooperativa sociale, che rilevò la libreria nel 2020 dopo il ritiro delle suore Figlie di San Paolo: le vendite cesseranno a partire dalla settimana dopo Pasqua". "Ai dipendenti - viene aggiunto - sarà assicurato un posto di lavoro e sono in corso valutazioni per mantenere la destinazione culturale degli spazi liberati dalla libreria". La Diocesi di Torino, proprietaria dei locali di corso Matteotti, esprime "apprezzamento e molta riconoscenza per l'attività svolta in questi anni dalla Rosa Blu".